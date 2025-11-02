Lumpy (LUMPY) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 $ 0 $ 0 24H lav $ 0 $ 0 $ 0 24H høj 24H lav $ 0$ 0 $ 0 24H høj $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0$ 0 $ 0 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisændring (1H) +0.02% Prisændring (1D) +0.70% Prisændring (7D) -0.41% Prisændring (7D) -0.41%

Lumpy (LUMPY) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har LUMPY handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. LUMPYs højeste pris nogensinde er $ 0, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, LUMPY har ændret sig med +0.02% i løbet af den sidste time, +0.70% i løbet af 24 timer og -0.41% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Lumpy (LUMPY) Markedsinformation

Markedsværdi $ 200.08K$ 200.08K $ 200.08K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 200.08K$ 200.08K $ 200.08K Cirkulationsforsyning 963.82M 963.82M 963.82M Samlet Udbud 963,815,039.5394627 963,815,039.5394627 963,815,039.5394627

Den nuværende markedsværdi på Lumpy er $ 200.08K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af LUMPY er 963.82M, med et samlet udbud på 963815039.5394627. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 200.08K.