Loud (LOUD) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: 24H lav $ 0.00129012 24H høj $ 0.00177016 All Time High $ 0.01678074 Laveste pris $ 0 Prisændring (1H) +0.03% Prisændring (1D) +19.20% Prisændring (7D) -3.92%

Loud (LOUD) realtidsprisen er $0.0016545. I løbet af de sidste 24 timer har LOUD handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00129012 og et højdepunkt på $ 0.00177016, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. LOUDs højeste pris nogensinde er $ 0.01678074, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, LOUD har ændret sig med +0.03% i løbet af den sidste time, +19.20% i løbet af 24 timer og -3.92% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Loud (LOUD) Markedsinformation

Markedsværdi $ 1.65M Volumen (24 timer) -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 1.65M Cirkulationsforsyning 999.90M Samlet Udbud 999,901,865.217116

Den nuværende markedsværdi på Loud er $ 1.65M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af LOUD er 999.90M, med et samlet udbud på 999901865.217116. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 1.65M.