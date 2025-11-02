LOL (LOL) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 $ 0 $ 0 24H lav $ 0 $ 0 $ 0 24H høj 24H lav $ 0$ 0 $ 0 24H høj $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.04167236$ 0.04167236 $ 0.04167236 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisændring (1H) +0.67% Prisændring (1D) +0.42% Prisændring (7D) -11.86% Prisændring (7D) -11.86%

LOL (LOL) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har LOL handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. LOLs højeste pris nogensinde er $ 0.04167236, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, LOL har ændret sig med +0.67% i løbet af den sidste time, +0.42% i løbet af 24 timer og -11.86% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

LOL (LOL) Markedsinformation

Markedsværdi $ 816.52K$ 816.52K $ 816.52K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 816.52K$ 816.52K $ 816.52K Cirkulationsforsyning 977.34M 977.34M 977.34M Samlet Udbud 977,343,438.034964 977,343,438.034964 977,343,438.034964

Den nuværende markedsværdi på LOL er $ 816.52K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af LOL er 977.34M, med et samlet udbud på 977343438.034964. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 816.52K.