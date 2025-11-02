UdvekslingDEX+
Køb kryptoMarkederSpotFutures500XEarnBegivenheder
Mere
Blue Chip Blitz
Den direkte Liquidy pris i dag er 0.105924 USD. Følg med i realtid LQDY til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk LQDY prisudviklingen nemt hos MEXC nu.Den direkte Liquidy pris i dag er 0.105924 USD. Følg med i realtid LQDY til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk LQDY prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om LQDY

LQDY Prisinfo

Hvad er LQDY

LQDY Officiel hjemmeside

LQDY Tokenomics

LQDY Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheder

Blog

Lær

Liquidy Logo

Liquidy Pris (LQDY)

Ikke noteret

1 LQDY til USD direkte pris:

$0.105924
$0.105924$0.105924
-7.40%1D
mexc
Disse token-data stammer fra tredjeparter. MEXC fungerer udelukkende som en informationsaggregator. Udforsk andre noterede tokens på MEXC Spot markedet!
USD
Liquidy (LQDY) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 08:04:18 (UTC+8)

Liquidy (LQDY) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0.104722
$ 0.104722$ 0.104722
24H lav
$ 0.114635
$ 0.114635$ 0.114635
24H høj

$ 0.104722
$ 0.104722$ 0.104722

$ 0.114635
$ 0.114635$ 0.114635

$ 0.167274
$ 0.167274$ 0.167274

$ 0.104722
$ 0.104722$ 0.104722

+0.50%

-7.46%

-14.66%

-14.66%

Liquidy (LQDY) realtidsprisen er $0.105924. I løbet af de sidste 24 timer har LQDY handlet mellem et lavpunkt på $ 0.104722 og et højdepunkt på $ 0.114635, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. LQDYs højeste pris nogensinde er $ 0.167274, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.104722.

Når det gælder kortsigtet performance, LQDY har ændret sig med +0.50% i løbet af den sidste time, -7.46% i løbet af 24 timer og -14.66% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Liquidy (LQDY) Markedsinformation

$ 689.33K
$ 689.33K$ 689.33K

--
----

$ 10.59M
$ 10.59M$ 10.59M

6.51M
6.51M 6.51M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på Liquidy er $ 689.33K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af LQDY er 6.51M, med et samlet udbud på 100000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 10.59M.

Liquidy (LQDY) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af Liquidy til USD $ -0.0085468354248596.
I de sidste 30 dage var prisændringen af Liquidy til USD $ -0.0310125452.
I de sidste 60 dage var prisændringen af Liquidy til USD $ -0.0369085292.
I de sidste 90 dage var prisændringen af Liquidy til USD $ 0.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ -0.0085468354248596-7.46%
30 dage$ -0.0310125452-29.27%
60 dage$ -0.0369085292-34.84%
90 dage$ 0--

Hvad er Liquidy (LQDY)

Liquidy is a Decentralized Autonomous Organization (DAO) on Rujira that operates products and services for decentralized finance. The Liquidy DAO actively manages a treasury of digital assets, including BTC and ETH, which are used productively to generate revenue by market making, lending, staking, and more. These treasury operations are complemented by the Liquidy Swap Router: a parallel optimized multi-hop swap router for Rujira, which improves user experience and earns revenue from swap fees.

All aspects of the DAO, treasury, and revenue streams are exclusively owned and governed by LQDY token stakers. The fundamental value of LQDY is derived from its Treasury (NAV) and Net Income. Transparency is at the heart of the DAO, with real-time financial reporting and treasury operations orchestrated by onchain governance.

Liquidy is community-owned and has been operating since April 2023.

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

Liquidy (LQDY) Ressource

Officiel hjemmeside

Liquidy Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Liquidy (LQDY) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Liquidy (LQDY) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Liquidy.

Tjek Liquidy prisprediktion nu!

LQDY til lokale valutaer

Liquidy (LQDY) Tokenomics

At forstå tokenomics for Liquidy (LQDY) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om LQDY Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om Liquidy (LQDY)

Hvor meget er Liquidy (LQDY) værd i dag?
Den direkte LQDY pris i USD er 0.105924 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle LQDY til USD pris?
Den aktuelle pris på LQDYtil USD er $ 0.105924. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Liquidy?
Markedsværdien for LQDY er $ 689.33K USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af LQDY?
Den cirkulerende forsyning af LQDY er 6.51M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på LQDY?
LQDY opnåede en ATH-pris på 0.167274 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på LQDY?
LQDY så en ATL-pris på 0.104722 USD.
Hvad er handelsvolumen for LQDY?
Direkte 24-timers handelsvolumen for LQDY er -- USD.
Bliver LQDY højere i år?
LQDY kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se LQDY prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 08:04:18 (UTC+8)

Liquidy (LQDY) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

HED

Trendende kryptovalutaer får i øjeblikket betydelig opmærksomhed på markedet

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$110,031.48
$110,031.48$110,031.48

-0.23%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,869.42
$3,869.42$3,869.42

-0.67%

PayAI Network Logo

PayAI Network

PAYAI

$0.02880
$0.02880$0.02880

-4.15%

Solana Logo

Solana

SOL

$185.80
$185.80$185.80

-0.33%

USDCoin Logo

USDCoin

USDC

$1.0002
$1.0002$1.0002

0.00%

TOP lydstyrke

Kryptovalutaerne med det højeste handelsvolumen

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$110,031.48
$110,031.48$110,031.48

-0.23%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,869.42
$3,869.42$3,869.42

-0.67%

Solana Logo

Solana

SOL

$185.80
$185.80$185.80

-0.33%

DASH Logo

DASH

DASH

$72.09
$72.09$72.09

+1.66%

Horizen Logo

Horizen

ZEN

$19.523
$19.523$19.523

+2.18%

Nyligt tilføjet

For nylig listede kryptovalutaer, der er tilgængelige for handel

Credia Layer Logo

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Logo

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

TeaFi Logo

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logo

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Audiera Logo

Audiera

BEAT

$0.07582
$0.07582$0.07582

+51.64%

Top vindere

Dagens bedste kryptopumper

Deepswap Protocol Logo

Deepswap Protocol

DSP

$0.000000000000000000000018
$0.000000000000000000000018$0.000000000000000000000018

+260.00%

Burnr Logo

Burnr

BURNR

$0.00005701
$0.00005701$0.00005701

+93.77%

DramaBits Logo

DramaBits

DRAMA

$0.000318
$0.000318$0.000318

+85.96%

HODL Logo

HODL

HODL

$0.0023
$0.0023$0.0023

+76.92%

FYNOR Logo

FYNOR

FYNOR

$0.0032748
$0.0032748$0.0032748

+60.55%