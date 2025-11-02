Liquidy (LQDY) Prisoplysninger (USD)

Liquidy (LQDY) realtidsprisen er $0.105924. I løbet af de sidste 24 timer har LQDY handlet mellem et lavpunkt på $ 0.104722 og et højdepunkt på $ 0.114635, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. LQDYs højeste pris nogensinde er $ 0.167274, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.104722.

Når det gælder kortsigtet performance, LQDY har ændret sig med +0.50% i løbet af den sidste time, -7.46% i løbet af 24 timer og -14.66% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Liquidy (LQDY) Markedsinformation

Markedsværdi $ 689.33K$ 689.33K $ 689.33K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 10.59M$ 10.59M $ 10.59M Cirkulationsforsyning 6.51M 6.51M 6.51M Samlet Udbud 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på Liquidy er $ 689.33K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af LQDY er 6.51M, med et samlet udbud på 100000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 10.59M.