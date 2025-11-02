Liquid Agent (LIQUID) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00635227 $ 0.00635227 $ 0.00635227 24H lav $ 0.00657695 $ 0.00657695 $ 0.00657695 24H høj 24H lav $ 0.00635227$ 0.00635227 $ 0.00635227 24H høj $ 0.00657695$ 0.00657695 $ 0.00657695 All Time High $ 0.145824$ 0.145824 $ 0.145824 Laveste pris $ 0.00623245$ 0.00623245 $ 0.00623245 Prisændring (1H) +0.10% Prisændring (1D) +2.03% Prisændring (7D) -21.89% Prisændring (7D) -21.89%

Liquid Agent (LIQUID) realtidsprisen er $0.00650562. I løbet af de sidste 24 timer har LIQUID handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00635227 og et højdepunkt på $ 0.00657695, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. LIQUIDs højeste pris nogensinde er $ 0.145824, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00623245.

Når det gælder kortsigtet performance, LIQUID har ændret sig med +0.10% i løbet af den sidste time, +2.03% i løbet af 24 timer og -21.89% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Liquid Agent (LIQUID) Markedsinformation

Markedsværdi $ 300.85K$ 300.85K $ 300.85K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 650.08K$ 650.08K $ 650.08K Cirkulationsforsyning 46.28M 46.28M 46.28M Samlet Udbud 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på Liquid Agent er $ 300.85K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af LIQUID er 46.28M, med et samlet udbud på 100000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 650.08K.