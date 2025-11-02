LILLY ($LILLY) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 24H lav $ 0 24H høj All Time High $ 0.00100833 Laveste pris $ 0 Prisændring (1H) -0.66% Prisændring (1D) +1.90% Prisændring (7D) +0.10%

LILLY ($LILLY) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har $LILLY handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. $LILLYs højeste pris nogensinde er $ 0.00100833, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, $LILLY har ændret sig med -0.66% i løbet af den sidste time, +1.90% i løbet af 24 timer og +0.10% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

LILLY ($LILLY) Markedsinformation

Markedsværdi $ 240.82K Volumen (24 timer) -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 240.82K Cirkulationsforsyning 1.00B Samlet Udbud 1,000,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på LILLY er $ 240.82K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af $LILLY er 1.00B, med et samlet udbud på 1000000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 240.82K.