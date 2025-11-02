Lightspeed (SPEED) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 $ 0 $ 0 24H lav $ 0 $ 0 $ 0 24H høj 24H lav $ 0$ 0 $ 0 24H høj $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00236018$ 0.00236018 $ 0.00236018 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisændring (1H) -- Prisændring (1D) -2.12% Prisændring (7D) -5.20% Prisændring (7D) -5.20%

Lightspeed (SPEED) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har SPEED handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. SPEEDs højeste pris nogensinde er $ 0.00236018, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, SPEED har ændret sig med -- i løbet af den sidste time, -2.12% i løbet af 24 timer og -5.20% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Lightspeed (SPEED) Markedsinformation

Markedsværdi $ 106.76K$ 106.76K $ 106.76K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 124.26K$ 124.26K $ 124.26K Cirkulationsforsyning 257.57M 257.57M 257.57M Samlet Udbud 299,792,458.0 299,792,458.0 299,792,458.0

Den nuværende markedsværdi på Lightspeed er $ 106.76K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af SPEED er 257.57M, med et samlet udbud på 299792458.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 124.26K.