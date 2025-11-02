Libra (LIBRA) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00860393 $ 0.00860393 $ 0.00860393 24H lav $ 0.00948069 $ 0.00948069 $ 0.00948069 24H høj 24H lav $ 0.00860393$ 0.00860393 $ 0.00860393 24H høj $ 0.00948069$ 0.00948069 $ 0.00948069 All Time High $ 0.752851$ 0.752851 $ 0.752851 Laveste pris $ 0.00708354$ 0.00708354 $ 0.00708354 Prisændring (1H) -0.22% Prisændring (1D) +2.77% Prisændring (7D) -12.42% Prisændring (7D) -12.42%

Libra (LIBRA) realtidsprisen er $0.00939494. I løbet af de sidste 24 timer har LIBRA handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00860393 og et højdepunkt på $ 0.00948069, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. LIBRAs højeste pris nogensinde er $ 0.752851, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00708354.

Når det gælder kortsigtet performance, LIBRA har ændret sig med -0.22% i løbet af den sidste time, +2.77% i løbet af 24 timer og -12.42% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Libra (LIBRA) Markedsinformation

Markedsværdi $ 2.41M$ 2.41M $ 2.41M Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 9.39M$ 9.39M $ 9.39M Cirkulationsforsyning 256.42M 256.42M 256.42M Samlet Udbud 999,989,413.290537 999,989,413.290537 999,989,413.290537

Den nuværende markedsværdi på Libra er $ 2.41M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af LIBRA er 256.42M, med et samlet udbud på 999989413.290537. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 9.39M.