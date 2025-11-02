LEO Token (LEO) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: 24H lav $ 9.5 24H høj $ 9.6 All Time High $ 10.14 Laveste pris $ 0.799859 Prisændring (1H) +0.05% Prisændring (1D) +0.45% Prisændring (7D) +6.32%

LEO Token (LEO) realtidsprisen er $9.57. I løbet af de sidste 24 timer har LEO handlet mellem et lavpunkt på $ 9.5 og et højdepunkt på $ 9.6, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. LEOs højeste pris nogensinde er $ 10.14, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.799859.

Når det gælder kortsigtet performance, LEO har ændret sig med +0.05% i løbet af den sidste time, +0.45% i løbet af 24 timer og +6.32% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

LEO Token (LEO) Markedsinformation

Markedsværdi $ 8.83B Volumen (24 timer) -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 9.43B Cirkulationsforsyning 922.36M Samlet Udbud 985,239,504.0

Den nuværende markedsværdi på LEO Token er $ 8.83B, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af LEO er 922.36M, med et samlet udbud på 985239504.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 9.43B.