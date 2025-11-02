Ledgity Token (LDY) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.01036272 $ 0.01036272 $ 0.01036272 24H lav $ 0.01048713 $ 0.01048713 $ 0.01048713 24H høj 24H lav $ 0.01036272$ 0.01036272 $ 0.01036272 24H høj $ 0.01048713$ 0.01048713 $ 0.01048713 All Time High $ 0.110451$ 0.110451 $ 0.110451 Laveste pris $ 0.00392962$ 0.00392962 $ 0.00392962 Prisændring (1H) -- Prisændring (1D) +0.18% Prisændring (7D) +3.96% Prisændring (7D) +3.96%

Ledgity Token (LDY) realtidsprisen er $0.01040941. I løbet af de sidste 24 timer har LDY handlet mellem et lavpunkt på $ 0.01036272 og et højdepunkt på $ 0.01048713, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. LDYs højeste pris nogensinde er $ 0.110451, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00392962.

Når det gælder kortsigtet performance, LDY har ændret sig med -- i løbet af den sidste time, +0.18% i løbet af 24 timer og +3.96% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Ledgity Token (LDY) Markedsinformation

Markedsværdi $ 383.89K$ 383.89K $ 383.89K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 780.71K$ 780.71K $ 780.71K Cirkulationsforsyning 36.88M 36.88M 36.88M Samlet Udbud 75,000,000.0 75,000,000.0 75,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på Ledgity Token er $ 383.89K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af LDY er 36.88M, med et samlet udbud på 75000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 780.71K.