LanLan Cat (LANLAN) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: 24H lav $ 0.00000652 24H høj $ 0.00000658 All Time High $ 0.00214246 Laveste pris $ 0.00000224 Prisændring (1H) -- Prisændring (1D) -0.02% Prisændring (7D) -4.22%

LanLan Cat (LANLAN) realtidsprisen er $0.00000655. I løbet af de sidste 24 timer har LANLAN handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00000652 og et højdepunkt på $ 0.00000658, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. LANLANs højeste pris nogensinde er $ 0.00214246, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00000224.

Når det gælder kortsigtet performance, LANLAN har ændret sig med -- i løbet af den sidste time, -0.02% i løbet af 24 timer og -4.22% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

LanLan Cat (LANLAN) Markedsinformation

Markedsværdi $ 58.26K Volumen (24 timer) -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 58.26K Cirkulationsforsyning 8.89B Samlet Udbud 8,888,888,888.0

Den nuværende markedsværdi på LanLan Cat er $ 58.26K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af LANLAN er 8.89B, med et samlet udbud på 8888888888.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 58.26K.