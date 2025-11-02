kook (KOOK) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00001746 - $ 0.00001762
24H lav: $ 0.00001746
24H høj: $ 0.00001762
All Time High: $ 0.00018192
Laveste pris: $ 0.00001745
Prisændring (1H): --
Prisændring (1D): +0.16%
Prisændring (7D): -13.71%

kook (KOOK) realtidsprisen er $0.00001762. I løbet af de sidste 24 timer har KOOK handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00001746 og et højdepunkt på $ 0.00001762, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. KOOKs højeste pris nogensinde er $ 0.00018192, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00001745.

Når det gælder kortsigtet performance, KOOK har ændret sig med -- i løbet af den sidste time, +0.16% i løbet af 24 timer og -13.71% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

kook (KOOK) Markedsinformation

Markedsværdi: $ 17.61K
Volumen (24 timer): --
Fuldt udvandet markedsværdi: $ 17.61K
Cirkulationsforsyning: 999.96M
Samlet Udbud: 999,956,507.0

Den nuværende markedsværdi på kook er $ 17.61K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af KOOK er 999.96M, med et samlet udbud på 999956507.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 17.61K.