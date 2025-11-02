kolscan (KOLSCAN) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00044243 $ 0.00044243 $ 0.00044243 24H lav $ 0.00047815 $ 0.00047815 $ 0.00047815 24H høj 24H lav $ 0.00044243$ 0.00044243 $ 0.00044243 24H høj $ 0.00047815$ 0.00047815 $ 0.00047815 All Time High $ 0.0057757$ 0.0057757 $ 0.0057757 Laveste pris $ 0.00040873$ 0.00040873 $ 0.00040873 Prisændring (1H) +0.14% Prisændring (1D) -2.75% Prisændring (7D) -8.41% Prisændring (7D) -8.41%

kolscan (KOLSCAN) realtidsprisen er $0.00046042. I løbet af de sidste 24 timer har KOLSCAN handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00044243 og et højdepunkt på $ 0.00047815, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. KOLSCANs højeste pris nogensinde er $ 0.0057757, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00040873.

Når det gælder kortsigtet performance, KOLSCAN har ændret sig med +0.14% i løbet af den sidste time, -2.75% i løbet af 24 timer og -8.41% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

kolscan (KOLSCAN) Markedsinformation

Markedsværdi $ 444.44K$ 444.44K $ 444.44K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 444.44K$ 444.44K $ 444.44K Cirkulationsforsyning 965.28M 965.28M 965.28M Samlet Udbud 965,281,869.954622 965,281,869.954622 965,281,869.954622

Den nuværende markedsværdi på kolscan er $ 444.44K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af KOLSCAN er 965.28M, med et samlet udbud på 965281869.954622. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 444.44K.