Koala (KOALA) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00004226 $ 0.00004226 $ 0.00004226 24H lav $ 0.00004247 $ 0.00004247 $ 0.00004247 24H høj 24H lav $ 0.00004226$ 0.00004226 $ 0.00004226 24H høj $ 0.00004247$ 0.00004247 $ 0.00004247 All Time High $ 0.00089026$ 0.00089026 $ 0.00089026 Laveste pris $ 0.00004183$ 0.00004183 $ 0.00004183 Prisændring (1H) -- Prisændring (1D) -0.46% Prisændring (7D) +0.52% Prisændring (7D) +0.52%

Koala (KOALA) realtidsprisen er $0.00004228. I løbet af de sidste 24 timer har KOALA handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00004226 og et højdepunkt på $ 0.00004247, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. KOALAs højeste pris nogensinde er $ 0.00089026, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00004183.

Når det gælder kortsigtet performance, KOALA har ændret sig med -- i løbet af den sidste time, -0.46% i løbet af 24 timer og +0.52% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Koala (KOALA) Markedsinformation

Markedsværdi $ 39.01K$ 39.01K $ 39.01K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 42.39K$ 42.39K $ 42.39K Cirkulationsforsyning 922.74M 922.74M 922.74M Samlet Udbud 1,002,740,281.910316 1,002,740,281.910316 1,002,740,281.910316

Den nuværende markedsværdi på Koala er $ 39.01K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af KOALA er 922.74M, med et samlet udbud på 1002740281.910316. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 42.39K.