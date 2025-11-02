KnockOut Games (GG) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00238878 $ 0.00238878 $ 0.00238878 24H lav $ 0.0026893 $ 0.0026893 $ 0.0026893 24H høj 24H lav $ 0.00238878$ 0.00238878 $ 0.00238878 24H høj $ 0.0026893$ 0.0026893 $ 0.0026893 All Time High $ 0.00457556$ 0.00457556 $ 0.00457556 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisændring (1H) +1.19% Prisændring (1D) -6.83% Prisændring (7D) -15.53% Prisændring (7D) -15.53%

KnockOut Games (GG) realtidsprisen er $0.00246127. I løbet af de sidste 24 timer har GG handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00238878 og et højdepunkt på $ 0.0026893, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. GGs højeste pris nogensinde er $ 0.00457556, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, GG har ændret sig med +1.19% i løbet af den sidste time, -6.83% i løbet af 24 timer og -15.53% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

KnockOut Games (GG) Markedsinformation

Markedsværdi $ 2.40M$ 2.40M $ 2.40M Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 2.40M$ 2.40M $ 2.40M Cirkulationsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Samlet Udbud 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på KnockOut Games er $ 2.40M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af GG er 1.00B, med et samlet udbud på 1000000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 2.40M.