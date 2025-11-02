Kittenswap (KITTEN) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00358634 $ 0.00358634 $ 0.00358634 24H lav $ 0.00399016 $ 0.00399016 $ 0.00399016 24H høj 24H lav $ 0.00358634$ 0.00358634 $ 0.00358634 24H høj $ 0.00399016$ 0.00399016 $ 0.00399016 All Time High $ 0.03928409$ 0.03928409 $ 0.03928409 Laveste pris $ 0.00194408$ 0.00194408 $ 0.00194408 Prisændring (1H) +4.20% Prisændring (1D) -2.23% Prisændring (7D) -17.62% Prisændring (7D) -17.62%

Kittenswap (KITTEN) realtidsprisen er $0.0037788. I løbet af de sidste 24 timer har KITTEN handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00358634 og et højdepunkt på $ 0.00399016, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. KITTENs højeste pris nogensinde er $ 0.03928409, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00194408.

Når det gælder kortsigtet performance, KITTEN har ændret sig med +4.20% i løbet af den sidste time, -2.23% i løbet af 24 timer og -17.62% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Kittenswap (KITTEN) Markedsinformation

Markedsværdi $ 1.21M$ 1.21M $ 1.21M Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 4.79M$ 4.79M $ 4.79M Cirkulationsforsyning 321.35M 321.35M 321.35M Samlet Udbud 1,266,405,754.318508 1,266,405,754.318508 1,266,405,754.318508

Den nuværende markedsværdi på Kittenswap er $ 1.21M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af KITTEN er 321.35M, med et samlet udbud på 1266405754.318508. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 4.79M.