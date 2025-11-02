UdvekslingDEX+
Den direkte KITTEE pris i dag er 0 USD. Følg med i realtid KTE til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk KTE prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om KTE

KTE Prisinfo

Hvad er KTE

KTE Whitepaper

KTE Officiel hjemmeside

KTE Tokenomics

KTE Prisprognose

KITTEE Logo

KITTEE Pris (KTE)

Ikke noteret

1 KTE til USD direkte pris:

--
----
0.00%1D
mexc
Disse token-data stammer fra tredjeparter. MEXC fungerer udelukkende som en informationsaggregator. Udforsk andre noterede tokens på MEXC Spot markedet!
USD
KITTEE (KTE) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 07:59:26 (UTC+8)

KITTEE (KTE) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0
$ 0$ 0
24H lav
$ 0
$ 0$ 0
24H høj

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-74.34%

-74.34%

KITTEE (KTE) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har KTE handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. KTEs højeste pris nogensinde er $ 0, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, KTE har ændret sig med -- i løbet af den sidste time, -- i løbet af 24 timer og -74.34% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

KITTEE (KTE) Markedsinformation

$ 14.65K
$ 14.65K$ 14.65K

--
----

$ 14.65K
$ 14.65K$ 14.65K

1000.00M
1000.00M 1000.00M

999,999,995.937352
999,999,995.937352 999,999,995.937352

Den nuværende markedsværdi på KITTEE er $ 14.65K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af KTE er 1000.00M, med et samlet udbud på 999999995.937352. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 14.65K.

KITTEE (KTE) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af KITTEE til USD $ 0.
I de sidste 30 dage var prisændringen af KITTEE til USD $ 0.
I de sidste 60 dage var prisændringen af KITTEE til USD $ 0.
I de sidste 90 dage var prisændringen af KITTEE til USD $ 0.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ 0--
30 dage$ 0-82.68%
60 dage$ 0--
90 dage$ 0--

Hvad er KITTEE (KTE)

Overview of KITTEE (KTE)

KITTEE (ticker: KTE) is a community-driven meme coin built on the Solana blockchain, launched through the pump.fun platform—a popular decentralized exchange for creating and trading meme tokens. As a Solana-based project, it leverages the network's high-speed, low-cost transactions to facilitate quick and accessible trading.

The token embodies the playful spirit of internet culture, centering around a cat-themed mascot. KITTEE positions itself purely as a meme, emphasizing fun, community engagement, and cultural expression rather than any form of financial investment or security. The project explicitly disclaims any intent to function as an investment contract, highlighting its roots in decentralized, peer-to-peer digital creativity.

Origins and Background

KITTEE originated as an online meme, evolving into a tokenized asset on Solana. Its creation draws from the broader meme coin ecosystem, where humorous, viral concepts are transformed into blockchain-based tokens to foster community interaction. The project's logo and artwork were custom-designed to represent KITTEE as a fun, approachable character—a stylized cat that has become synonymous with the token. This mascot draws from popular internet cat memes, tapping into the cultural phenomenon of feline-themed content that has dominated social media for years. Unlike utility-focused cryptocurrencies, KITTEE's foundation is in entertainment and shared enthusiasm, popularized through online communities and social platforms like X (formerly Twitter).

The token was launched on pump.fun, a platform known for enabling anyone to create meme coins with a bonding curve mechanism. This setup allows the token's price to increase as more people buy in, creating a gamified launch experience. As of recent activity the project has seen moments of hype, including announcements of all-time highs and calls to action for community members to join before potential further growth.

Themes and Cultural References

At its core, KITTEE revolves around themes of fun, friendliness, and lighthearted internet culture. The cat mascot, simply named "KITTEE," symbolizes playfulness and approachability, evoking familiar cultural icons like viral cat videos, memes such as Grumpy Cat or Nyan Cat, and the broader "cat economy" in crypto. The token's branding uses "KTE" or "KITTEE" as symbols of support for these ideals, blending whimsy with decentralized principles.

Culturally, KITTEE ties into the meme economy, where digital assets represent shared jokes, identities, and communities rather than traditional value stores. It's not tied to any specific real-world events or narratives but draws from the evergreen appeal of cats in online humor. The project's artwork, including the transparent logo, features a cute, cartoonish cat design that encourages meme creation, sharing, and remixing by the community.

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over.

KITTEE (KTE) Ressource

Hvidbog
Officiel hjemmeside

KITTEE Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil KITTEE (KTE) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine KITTEE (KTE) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for KITTEE.

Tjek KITTEE prisprediktion nu!

KTE til lokale valutaer

KITTEE (KTE) Tokenomics

At forstå tokenomics for KITTEE (KTE) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om KTE Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om KITTEE (KTE)

Hvor meget er KITTEE (KTE) værd i dag?
Den direkte KTE pris i USD er 0 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle KTE til USD pris?
Den aktuelle pris på KTEtil USD er $ 0. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af KITTEE?
Markedsværdien for KTE er $ 14.65K USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af KTE?
Den cirkulerende forsyning af KTE er 1000.00M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på KTE?
KTE opnåede en ATH-pris på 0 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på KTE?
KTE så en ATL-pris på 0 USD.
Hvad er handelsvolumen for KTE?
Direkte 24-timers handelsvolumen for KTE er -- USD.
Bliver KTE højere i år?
KTE kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se KTE prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 07:59:26 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

