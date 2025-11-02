Kin (KIN) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 24H lav $ 0 24H høj All Time High $ 0.00122572 Laveste pris $ 0 Prisændring (1H) +0.30% Prisændring (1D) +9.27% Prisændring (7D) +18.77%

Kin (KIN) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har KIN handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. KINs højeste pris nogensinde er $ 0.00122572, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, KIN har ændret sig med +0.30% i løbet af den sidste time, +9.27% i løbet af 24 timer og +18.77% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Kin (KIN) Markedsinformation

Markedsværdi $ 2.96M Volumen (24 timer) -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 2.96M Cirkulationsforsyning 2.65T Samlet Udbud 2,647,306,974,520.648

Den nuværende markedsværdi på Kin er $ 2.96M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af KIN er 2.65T, med et samlet udbud på 2647306974520.648. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 2.96M.