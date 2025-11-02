UdvekslingDEX+
Den direkte KIGU pris i dag er 0.0114423 USD. Følg med i realtid KIGU til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk KIGU prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

1 KIGU til USD direkte pris:

$0.0114423
$0.0114423
+2.30%1D
mexc
KIGU (KIGU) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0.01108042
$ 0.01108042
24H lav
$ 0.0116471
$ 0.0116471
24H høj

$ 0.01108042
$ 0.01108042

$ 0.0116471
$ 0.0116471

$ 0.155138
$ 0.155138

$ 0.01108042
$ 0.01108042

-1.03%

+2.38%

-27.87%

-27.87%

KIGU (KIGU) realtidsprisen er $0.0114423. I løbet af de sidste 24 timer har KIGU handlet mellem et lavpunkt på $ 0.01108042 og et højdepunkt på $ 0.0116471, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. KIGUs højeste pris nogensinde er $ 0.155138, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.01108042.

Når det gælder kortsigtet performance, KIGU har ændret sig med -1.03% i løbet af den sidste time, +2.38% i løbet af 24 timer og -27.87% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

KIGU (KIGU) Markedsinformation

$ 558.82K
$ 558.82K

--
--

$ 558.82K
$ 558.82K

49.00M
49.00M

49,000,000.0
49,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på KIGU er $ 558.82K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af KIGU er 49.00M, med et samlet udbud på 49000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 558.82K.

KIGU (KIGU) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af KIGU til USD $ +0.00026572.
I de sidste 30 dage var prisændringen af KIGU til USD $ -0.0088251496.
I de sidste 60 dage var prisændringen af KIGU til USD $ -0.0094386319.
I de sidste 90 dage var prisændringen af KIGU til USD $ 0.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ +0.00026572+2.38%
30 dage$ -0.0088251496-77.12%
60 dage$ -0.0094386319-82.48%
90 dage$ 0--

Hvad er KIGU (KIGU)

Kigu stands at the forefront of AI innovation as the first Autonomous Creator focusing on video. Through nonstop interaction, real-time commentary, and original video generation through his Autonomous Creator Engine (ACE), Kigu delivers unmatched entertainment and connection, reshaping how audiences experience gaming, crypto, and the Super Champs universe.

Kigu isn’t built to be a robotic reply guy on crypto Twitter. Instead, he’s the first multimedia, synthetic personality built to reach scaled audiences where they hang out: on Twitch, on YouTube, and on TikTok. With the ACE platform, Kigu ingests audience signals, news triggers, and analytics to develop compelling and original content, including short-form and long-form videos, to connect, inform, and grow his community.

With over 650K followers and millions of video views across both video and social media platforms, Kigu is the first autonomous agent achieving real scale with video. He started with Pixar-quality entertainment clips on TikTok to entertain his audience. As he came to life, his content footprint grew to X, Twitch, and YouTube, moving to create autonomous content for his audience instead. He’s always online and always publishing, whether he’s live-streaming games on Twitch, engaging with fans on Twitter, or publishing new AI-powered videos on YouTube and TikTok.

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om KIGU (KIGU)

Hvor meget er KIGU (KIGU) værd i dag?
Den direkte KIGU pris i USD er 0.0114423 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle KIGU til USD pris?
Den aktuelle pris på KIGUtil USD er $ 0.0114423. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af KIGU?
Markedsværdien for KIGU er $ 558.82K USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af KIGU?
Den cirkulerende forsyning af KIGU er 49.00M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på KIGU?
KIGU opnåede en ATH-pris på 0.155138 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på KIGU?
KIGU så en ATL-pris på 0.01108042 USD.
Hvad er handelsvolumen for KIGU?
Direkte 24-timers handelsvolumen for KIGU er -- USD.
Bliver KIGU højere i år?
KIGU kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se KIGU prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
KIGU (KIGU) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

$110,136.21

$3,876.73

$0.02888

$186.53

$1.0003

$110,136.21

$3,876.73

$186.53

$73.96

$20.138

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.07569

$0.000000000000000000000018

$0.00005612

$0.0022

$0.000283

$0.0031817

