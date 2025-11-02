UdvekslingDEX+
Den direkte KEY pris i dag er 0.04808948 USD. Følg med i realtid KEY til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk KEY prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om KEY

KEY Prisinfo

Hvad er KEY

KEY Officiel hjemmeside

KEY Tokenomics

KEY Prisprognose

KEY Pris (KEY)

Ikke noteret

1 KEY til USD direkte pris:

$0.04808948
$0.04808948
-0.90%1D
Disse token-data stammer fra tredjeparter. MEXC fungerer udelukkende som en informationsaggregator. Udforsk andre noterede tokens på MEXC Spot markedet!
USD
KEY (KEY) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 07:58:03 (UTC+8)

KEY (KEY) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0.04753076
$ 0.04753076
24H lav
$ 0.04885145
$ 0.04885145
24H høj

$ 0.04753076
$ 0.04753076

$ 0.04885145
$ 0.04885145

$ 0.226519
$ 0.226519

$ 0.03889746
$ 0.03889746

-0.49%

-0.93%

-9.45%

-9.45%

KEY (KEY) realtidsprisen er $0.04808948. I løbet af de sidste 24 timer har KEY handlet mellem et lavpunkt på $ 0.04753076 og et højdepunkt på $ 0.04885145, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. KEYs højeste pris nogensinde er $ 0.226519, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.03889746.

Når det gælder kortsigtet performance, KEY har ændret sig med -0.49% i løbet af den sidste time, -0.93% i løbet af 24 timer og -9.45% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

KEY (KEY) Markedsinformation

$ 4.66M
$ 4.66M

--
--

$ 4.66M
$ 4.66M

97.00M
97.00M

97,000,000.0
97,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på KEY er $ 4.66M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af KEY er 97.00M, med et samlet udbud på 97000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 4.66M.

KEY (KEY) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af KEY til USD $ -0.00045621209806592.
I de sidste 30 dage var prisændringen af KEY til USD $ -0.0114592710.
I de sidste 60 dage var prisændringen af KEY til USD $ -0.0212845288.
I de sidste 90 dage var prisændringen af KEY til USD $ -0.1275596254053751.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ -0.00045621209806592-0.93%
30 dage$ -0.0114592710-23.82%
60 dage$ -0.0212845288-44.26%
90 dage$ -0.1275596254053751-72.62%

Hvad er KEY (KEY)

KeyChain is the world's first public chain protocol with "full dimensional intelligence" as its core. It deeply integrates layered heterogeneous architecture, anti quantum security, zero latency cross chain interoperability protocol, and environment adaptive consensus mechanism, aiming to break through the "impossible triangle" of blockchain and build a high-performance underlying infrastructure that supports tens of thousands of TPS, millisecond level confirmation, and zero friction cross ecological collaboration in the Web3.0 era. The key to unlocking blockchain and the future world for everyone, while KEY Public Chain creates permissionless blockchain suitable for institutions and developers, making wallets and financial instruments more accessible without compromising the core principles of decentralization. The KEY chain will build a self evolving, infinitely scalable, and seamless blockchain infrastructure that connects the real and digital worlds.

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

KEY (KEY) Ressource

Officiel hjemmeside

KEY Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil KEY (KEY) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine KEY (KEY) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for KEY.

Tjek KEY prisprediktion nu!

KEY til lokale valutaer

KEY (KEY) Tokenomics

At forstå tokenomics for KEY (KEY) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om KEY Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om KEY (KEY)

Hvor meget er KEY (KEY) værd i dag?
Den direkte KEY pris i USD er 0.04808948 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle KEY til USD pris?
Den aktuelle pris på KEYtil USD er $ 0.04808948. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af KEY?
Markedsværdien for KEY er $ 4.66M USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af KEY?
Den cirkulerende forsyning af KEY er 97.00M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på KEY?
KEY opnåede en ATH-pris på 0.226519 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på KEY?
KEY så en ATL-pris på 0.03889746 USD.
Hvad er handelsvolumen for KEY?
Direkte 24-timers handelsvolumen for KEY er -- USD.
Bliver KEY højere i år?
KEY kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se KEY prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 07:58:03 (UTC+8)

KEY (KEY) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

$110,136.24

$3,876.73

$0.02888

$186.54

$1.0003

$110,136.24

$3,876.73

$186.54

$74.06

$20.111

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.07583

$0.000000000000000000000018

$0.00005612

$0.0022

$0.000282

$0.0031817

