KEY (KEY) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: 24H lav $ 0.04753076 24H høj $ 0.04885145 All Time High $ 0.226519 Laveste pris $ 0.03889746 Prisændring (1H) -0.49% Prisændring (1D) -0.93% Prisændring (7D) -9.45%

KEY (KEY) realtidsprisen er $0.04808948. I løbet af de sidste 24 timer har KEY handlet mellem et lavpunkt på $ 0.04753076 og et højdepunkt på $ 0.04885145, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. KEYs højeste pris nogensinde er $ 0.226519, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.03889746.

Når det gælder kortsigtet performance, KEY har ændret sig med -0.49% i løbet af den sidste time, -0.93% i løbet af 24 timer og -9.45% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

KEY (KEY) Markedsinformation

Markedsværdi $ 4.66M Volumen (24 timer) -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 4.66M Cirkulationsforsyning 97.00M Samlet Udbud 97,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på KEY er $ 4.66M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af KEY er 97.00M, med et samlet udbud på 97000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 4.66M.