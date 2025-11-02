Karum (KARUM) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.089276 24H lav $ 0.169963 24H høj Laveste pris $ 0.02672377 All Time High $ 0.475405 Prisændring (1H) -8.61% Prisændring (1D) +26.00% Prisændring (7D) -46.92%

Karum (KARUM) realtidsprisen er $0.131521. I løbet af de sidste 24 timer har KARUM handlet mellem et lavpunkt på $ 0.089276 og et højdepunkt på $ 0.169963, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. KARUMs højeste pris nogensinde er $ 0.475405, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.02672377.

Når det gælder kortsigtet performance, KARUM har ændret sig med -8.61% i løbet af den sidste time, +26.00% i løbet af 24 timer og -46.92% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Karum (KARUM) Markedsinformation

Markedsværdi $ 1.93M Volumen (24 timer) -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 2.76M Cirkulationsforsyning 14.70M Samlet Udbud 21,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på Karum er $ 1.93M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af KARUM er 14.70M, med et samlet udbud på 21000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 2.76M.