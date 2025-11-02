JOOCE (JOOCE) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00006484 - $ 0.00006596
24H lav $ 0.00006484
24H høj $ 0.00006596
All Time High $ 0.00008622
Laveste pris $ 0.00002737
Prisændring (1H) --
Prisændring (1D) +0.27%
Prisændring (7D) +20.04%

JOOCE (JOOCE) realtidsprisen er $0.00006539. I løbet af de sidste 24 timer har JOOCE handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00006484 og et højdepunkt på $ 0.00006596, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. JOOCEs højeste pris nogensinde er $ 0.00008622, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00002737.

Når det gælder kortsigtet performance, JOOCE har ændret sig med -- i løbet af den sidste time, +0.27% i løbet af 24 timer og +20.04% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

JOOCE (JOOCE) Markedsinformation

Markedsværdi $ 109.69K
Volumen (24 timer) --
Fuldt udvandet markedsværdi $ 653.88K
Cirkulationsforsyning 1.68B
Samlet Udbud 10,000,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på JOOCE er $ 109.69K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af JOOCE er 1.68B, med et samlet udbud på 10000000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 653.88K.