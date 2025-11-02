JobIess (JOBIESS) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00127901 $ 0.00127901 $ 0.00127901 24H lav $ 0.00146184 $ 0.00146184 $ 0.00146184 24H høj 24H lav $ 0.00127901$ 0.00127901 $ 0.00127901 24H høj $ 0.00146184$ 0.00146184 $ 0.00146184 All Time High $ 0.01618855$ 0.01618855 $ 0.01618855 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisændring (1H) +0.64% Prisændring (1D) +0.87% Prisændring (7D) -22.41% Prisændring (7D) -22.41%

JobIess (JOBIESS) realtidsprisen er $0.00136303. I løbet af de sidste 24 timer har JOBIESS handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00127901 og et højdepunkt på $ 0.00146184, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. JOBIESSs højeste pris nogensinde er $ 0.01618855, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, JOBIESS har ændret sig med +0.64% i løbet af den sidste time, +0.87% i løbet af 24 timer og -22.41% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

JobIess (JOBIESS) Markedsinformation

Markedsværdi $ 1.36M$ 1.36M $ 1.36M Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 1.36M$ 1.36M $ 1.36M Cirkulationsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Samlet Udbud 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på JobIess er $ 1.36M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af JOBIESS er 1.00B, med et samlet udbud på 1000000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 1.36M.