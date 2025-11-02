Jingle (JINGLE) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 $ 0 $ 0 24H lav $ 0 $ 0 $ 0 24H høj All Time High $ 0.01915846 Laveste pris $ 0 Prisændring (1H) -- Prisændring (1D) -- Prisændring (7D) +8.11%

Jingle (JINGLE) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har JINGLE handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. JINGLEs højeste pris nogensinde er $ 0.01915846, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, JINGLE har ændret sig med -- i løbet af den sidste time, -- i løbet af 24 timer og +8.11% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Jingle (JINGLE) Markedsinformation

Markedsværdi $ 9.89K Volumen (24 timer) -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 9.89K Cirkulationsforsyning 998.12M Samlet Udbud 998,124,333.179383

Den nuværende markedsværdi på Jingle er $ 9.89K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af JINGLE er 998.12M, med et samlet udbud på 998124333.179383. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 9.89K.