Den direkte Jingle pris i dag er 0 USD. Følg med i realtid JINGLE til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk JINGLE prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om JINGLE

JINGLE Prisinfo

Hvad er JINGLE

JINGLE Officiel hjemmeside

JINGLE Tokenomics

JINGLE Prisprognose

Jingle Logo

Jingle Pris (JINGLE)

Ikke noteret

--
0.00%1D
mexc
Disse token-data stammer fra tredjeparter. MEXC fungerer udelukkende som en informationsaggregator.
Jingle (JINGLE) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 13:04:50 (UTC+8)

Jingle (JINGLE) Prisoplysninger (USD)

$ 0
$ 0
$ 0
$ 0
$ 0.01915846
$ 0
Jingle (JINGLE) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har JINGLE handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. JINGLEs højeste pris nogensinde er $ 0.01915846, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, JINGLE har ændret sig med -- i løbet af den sidste time, -- i løbet af 24 timer og +8.11% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Jingle (JINGLE) Markedsinformation

--
Den nuværende markedsværdi på Jingle er $ 9.89K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af JINGLE er 998.12M, med et samlet udbud på 998124333.179383. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 9.89K.

Jingle (JINGLE) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af Jingle til USD $ 0.
I de sidste 30 dage var prisændringen af Jingle til USD $ 0.
I de sidste 60 dage var prisændringen af Jingle til USD $ 0.
I de sidste 90 dage var prisændringen af Jingle til USD $ 0.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ 0--
30 dage$ 0-15.15%
60 dage$ 0-19.17%
90 dage$ 0--

Hvad er Jingle (JINGLE)

$JINGLE is a meme community on Solana, The project was fair-launched on Pump.fun, This is a purely community-driven project.

$JINGLE a community powered token celebrating global holidays!

With a dedicated team and a vibrant community, $JINGLE Token aims to bring joy and prosperity to holders while embodying the spirit of the internet's favorite amphibian. Jump on board and let's make waves in the crypto pond together!

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over.

Jingle (JINGLE) Ressource

Officiel hjemmeside

Jingle Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Jingle (JINGLE) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Jingle (JINGLE) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Jingle.

Tjek Jingle prisprediktion nu!

JINGLE til lokale valutaer

Jingle (JINGLE) Tokenomics

At forstå tokenomics for Jingle (JINGLE) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om JINGLE Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om Jingle (JINGLE)

Hvor meget er Jingle (JINGLE) værd i dag?
Den direkte JINGLE pris i USD er 0 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle JINGLE til USD pris?
Den aktuelle pris på JINGLEtil USD er $ 0. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Jingle?
Markedsværdien for JINGLE er $ 9.89K USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af JINGLE?
Den cirkulerende forsyning af JINGLE er 998.12M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på JINGLE?
JINGLE opnåede en ATH-pris på 0.01915846 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på JINGLE?
JINGLE så en ATL-pris på 0 USD.
Hvad er handelsvolumen for JINGLE?
Direkte 24-timers handelsvolumen for JINGLE er -- USD.
Bliver JINGLE højere i år?
JINGLE kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se JINGLE prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 13:04:50 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

