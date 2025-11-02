Jeeteroo (JEET) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 $ 0 $ 0 24H lav $ 0 $ 0 $ 0 24H høj 24H lav $ 0$ 0 $ 0 24H høj $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00139124$ 0.00139124 $ 0.00139124 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisændring (1H) -0.46% Prisændring (1D) -4.01% Prisændring (7D) +3.62% Prisændring (7D) +3.62%

Jeeteroo (JEET) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har JEET handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. JEETs højeste pris nogensinde er $ 0.00139124, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, JEET har ændret sig med -0.46% i løbet af den sidste time, -4.01% i løbet af 24 timer og +3.62% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Jeeteroo (JEET) Markedsinformation

Markedsværdi $ 143.39K$ 143.39K $ 143.39K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 466.05K$ 466.05K $ 466.05K Cirkulationsforsyning 307.49M 307.49M 307.49M Samlet Udbud 999,390,795.0 999,390,795.0 999,390,795.0

Den nuværende markedsværdi på Jeeteroo er $ 143.39K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af JEET er 307.49M, med et samlet udbud på 999390795.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 466.05K.