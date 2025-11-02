Javlis (JAVLIS) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00048975 $ 0.00048975 $ 0.00048975 24H lav $ 0.00068525 $ 0.00068525 $ 0.00068525 24H høj 24H lav $ 0.00048975$ 0.00048975 $ 0.00048975 24H høj $ 0.00068525$ 0.00068525 $ 0.00068525 All Time High $ 0.00133477$ 0.00133477 $ 0.00133477 Laveste pris $ 0.00019973$ 0.00019973 $ 0.00019973 Prisændring (1H) +1.89% Prisændring (1D) +26.10% Prisændring (7D) +0.17% Prisændring (7D) +0.17%

Javlis (JAVLIS) realtidsprisen er $0.00062405. I løbet af de sidste 24 timer har JAVLIS handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00048975 og et højdepunkt på $ 0.00068525, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. JAVLISs højeste pris nogensinde er $ 0.00133477, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00019973.

Når det gælder kortsigtet performance, JAVLIS har ændret sig med +1.89% i løbet af den sidste time, +26.10% i løbet af 24 timer og +0.17% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Javlis (JAVLIS) Markedsinformation

Markedsværdi $ 564.54K$ 564.54K $ 564.54K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 564.54K$ 564.54K $ 564.54K Cirkulationsforsyning 904.64M 904.64M 904.64M Samlet Udbud 904,637,281.0315613 904,637,281.0315613 904,637,281.0315613

Den nuværende markedsværdi på Javlis er $ 564.54K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af JAVLIS er 904.64M, med et samlet udbud på 904637281.0315613. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 564.54K.