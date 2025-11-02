Janitor (JANITOR) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 $ 0 $ 0 24H lav $ 0 $ 0 $ 0 24H høj 24H lav $ 0$ 0 $ 0 24H høj $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.01646713$ 0.01646713 $ 0.01646713 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisændring (1H) +1.44% Prisændring (1D) -5.84% Prisændring (7D) -32.70% Prisændring (7D) -32.70%

Janitor (JANITOR) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har JANITOR handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. JANITORs højeste pris nogensinde er $ 0.01646713, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, JANITOR har ændret sig med +1.44% i løbet af den sidste time, -5.84% i løbet af 24 timer og -32.70% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Janitor (JANITOR) Markedsinformation

Markedsværdi $ 578.00K$ 578.00K $ 578.00K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 642.22K$ 642.22K $ 642.22K Cirkulationsforsyning 900.00M 900.00M 900.00M Samlet Udbud 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på Janitor er $ 578.00K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af JANITOR er 900.00M, med et samlet udbud på 1000000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 642.22K.