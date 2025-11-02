Jambo (J) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.04721499 $ 0.04721499 $ 0.04721499 24H lav $ 0.04999063 $ 0.04999063 $ 0.04999063 24H høj 24H lav $ 0.04721499$ 0.04721499 $ 0.04721499 24H høj $ 0.04999063$ 0.04999063 $ 0.04999063 All Time High $ 0.910484$ 0.910484 $ 0.910484 Laveste pris $ 0.04595874$ 0.04595874 $ 0.04595874 Prisændring (1H) +0.29% Prisændring (1D) +0.44% Prisændring (7D) -9.80% Prisændring (7D) -9.80%

Jambo (J) realtidsprisen er $0.04755506. I løbet af de sidste 24 timer har J handlet mellem et lavpunkt på $ 0.04721499 og et højdepunkt på $ 0.04999063, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. Js højeste pris nogensinde er $ 0.910484, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.04595874.

Når det gælder kortsigtet performance, J har ændret sig med +0.29% i løbet af den sidste time, +0.44% i løbet af 24 timer og -9.80% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Jambo (J) Markedsinformation

Markedsværdi $ 7.65M$ 7.65M $ 7.65M Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 47.54M$ 47.54M $ 47.54M Cirkulationsforsyning 161.01M 161.01M 161.01M Samlet Udbud 999,999,737.7644807 999,999,737.7644807 999,999,737.7644807

Den nuværende markedsværdi på Jambo er $ 7.65M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af J er 161.01M, med et samlet udbud på 999999737.7644807. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 47.54M.