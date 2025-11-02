Itty Bitty (ITTY) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00009678 $ 0.00009678 $ 0.00009678 24H lav $ 0.0001444 $ 0.0001444 $ 0.0001444 24H høj 24H lav $ 0.00009678$ 0.00009678 $ 0.00009678 24H høj $ 0.0001444$ 0.0001444 $ 0.0001444 All Time High $ 0.00045914$ 0.00045914 $ 0.00045914 Laveste pris $ 0.00005505$ 0.00005505 $ 0.00005505 Prisændring (1H) -1.90% Prisændring (1D) -13.51% Prisændring (7D) +16.24% Prisændring (7D) +16.24%

Itty Bitty (ITTY) realtidsprisen er $0.00010756. I løbet af de sidste 24 timer har ITTY handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00009678 og et højdepunkt på $ 0.0001444, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. ITTYs højeste pris nogensinde er $ 0.00045914, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00005505.

Når det gælder kortsigtet performance, ITTY har ændret sig med -1.90% i løbet af den sidste time, -13.51% i løbet af 24 timer og +16.24% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Itty Bitty (ITTY) Markedsinformation

Markedsværdi $ 108.09K$ 108.09K $ 108.09K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 108.09K$ 108.09K $ 108.09K Cirkulationsforsyning 999.87M 999.87M 999.87M Samlet Udbud 999,874,149.376296 999,874,149.376296 999,874,149.376296

Den nuværende markedsværdi på Itty Bitty er $ 108.09K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af ITTY er 999.87M, med et samlet udbud på 999874149.376296. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 108.09K.