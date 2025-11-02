IoTAI (IOTAI) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00976193 24H lav $ 0.01041713 24H høj All Time High $ 0.04887246 Laveste pris $ 0.00293688 Prisændring (1H) -0.18% Prisændring (1D) +4.73% Prisændring (7D) +4.94%

IoTAI (IOTAI) realtidsprisen er $0.01026616. I løbet af de sidste 24 timer har IOTAI handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00976193 og et højdepunkt på $ 0.01041713, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. IOTAIs højeste pris nogensinde er $ 0.04887246, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00293688.

Når det gælder kortsigtet performance, IOTAI har ændret sig med -0.18% i løbet af den sidste time, +4.73% i løbet af 24 timer og +4.94% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

IoTAI (IOTAI) Markedsinformation

Markedsværdi $ 1.03M Volumen (24 timer) -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 1.03M Cirkulationsforsyning 100.00M Samlet Udbud 100,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på IoTAI er $ 1.03M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af IOTAI er 100.00M, med et samlet udbud på 100000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 1.03M.