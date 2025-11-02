infraX (INFRA) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.558857 $ 0.558857 $ 0.558857 24H lav $ 0.594385 $ 0.594385 $ 0.594385 24H høj 24H lav $ 0.558857$ 0.558857 $ 0.558857 24H høj $ 0.594385$ 0.594385 $ 0.594385 All Time High $ 45.71$ 45.71 $ 45.71 Laveste pris $ 0.327661$ 0.327661 $ 0.327661 Prisændring (1H) +0.04% Prisændring (1D) +3.74% Prisændring (7D) -4.92% Prisændring (7D) -4.92%

infraX (INFRA) realtidsprisen er $0.584056. I løbet af de sidste 24 timer har INFRA handlet mellem et lavpunkt på $ 0.558857 og et højdepunkt på $ 0.594385, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. INFRAs højeste pris nogensinde er $ 45.71, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.327661.

Når det gælder kortsigtet performance, INFRA har ændret sig med +0.04% i løbet af den sidste time, +3.74% i løbet af 24 timer og -4.92% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

infraX (INFRA) Markedsinformation

Markedsværdi $ 584.26K$ 584.26K $ 584.26K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 584.26K$ 584.26K $ 584.26K Cirkulationsforsyning 1.00M 1.00M 1.00M Samlet Udbud 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på infraX er $ 584.26K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af INFRA er 1.00M, med et samlet udbud på 1000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 584.26K.