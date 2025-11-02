InfiniteHash (SN89) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: 24H lav $ 2.27 24H høj $ 2.53 All Time High $ 8.9 Laveste pris $ 1.082 Prisændring (1H) +0.43% Prisændring (1D) +2.87% Prisændring (7D) +24.01%

InfiniteHash (SN89) realtidsprisen er $2.34. I løbet af de sidste 24 timer har SN89 handlet mellem et lavpunkt på $ 2.27 og et højdepunkt på $ 2.53, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. SN89s højeste pris nogensinde er $ 8.9, mens den laveste pris nogensinde er $ 1.082.

Når det gælder kortsigtet performance, SN89 har ændret sig med +0.43% i løbet af den sidste time, +2.87% i løbet af 24 timer og +24.01% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

InfiniteHash (SN89) Markedsinformation

Markedsværdi $ 4.56M Volumen (24 timer) -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 4.56M Cirkulationsforsyning 1.95M Samlet Udbud 1,949,334.983972574

Den nuværende markedsværdi på InfiniteHash er $ 4.56M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af SN89 er 1.95M, med et samlet udbud på 1949334.983972574. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 4.56M.