Inbox (INBOX) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00038962 24H lav $ 0.00041959 24H høj All Time High $ 0.00195214 Laveste pris $ 0.00022025 Prisændring (1H) -2.49% Prisændring (1D) -5.61% Prisændring (7D) -15.50%

Inbox (INBOX) realtidsprisen er $0.00039247. I løbet af de sidste 24 timer har INBOX handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00038962 og et højdepunkt på $ 0.00041959, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. INBOXs højeste pris nogensinde er $ 0.00195214, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00022025.

Når det gælder kortsigtet performance, INBOX har ændret sig med -2.49% i løbet af den sidste time, -5.61% i løbet af 24 timer og -15.50% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Inbox (INBOX) Markedsinformation

Markedsværdi $ 392.43K Volumen (24 timer) -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 392.43K Cirkulationsforsyning 999.90M Samlet Udbud 999,898,547.5209167

Den nuværende markedsværdi på Inbox er $ 392.43K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af INBOX er 999.90M, med et samlet udbud på 999898547.5209167. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 392.43K.