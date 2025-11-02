UdvekslingDEX+
Køb kryptoMarkederSpotFutures500XEarnBegivenheder
Mere
Blue Chip Blitz
Den direkte IMPULSE pris i dag er 0.00006596 USD. Følg med i realtid IMPULSE til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk IMPULSE prisudviklingen nemt hos MEXC nu.Den direkte IMPULSE pris i dag er 0.00006596 USD. Følg med i realtid IMPULSE til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk IMPULSE prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om IMPULSE

IMPULSE Prisinfo

Hvad er IMPULSE

IMPULSE Officiel hjemmeside

IMPULSE Tokenomics

IMPULSE Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheder

Blog

Lær

IMPULSE Logo

IMPULSE Pris (IMPULSE)

Ikke noteret

1 IMPULSE til USD direkte pris:

--
----
+0.90%1D
mexc
Disse token-data stammer fra tredjeparter. MEXC fungerer udelukkende som en informationsaggregator. Udforsk andre noterede tokens på MEXC Spot markedet!
USD
IMPULSE (IMPULSE) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 07:52:29 (UTC+8)

IMPULSE (IMPULSE) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0.00006517
$ 0.00006517$ 0.00006517
24H lav
$ 0.00006611
$ 0.00006611$ 0.00006611
24H høj

$ 0.00006517
$ 0.00006517$ 0.00006517

$ 0.00006611
$ 0.00006611$ 0.00006611

$ 0.00084563
$ 0.00084563$ 0.00084563

$ 0.00005456
$ 0.00005456$ 0.00005456

+0.00%

+0.96%

-28.17%

-28.17%

IMPULSE (IMPULSE) realtidsprisen er $0.00006596. I løbet af de sidste 24 timer har IMPULSE handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00006517 og et højdepunkt på $ 0.00006611, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. IMPULSEs højeste pris nogensinde er $ 0.00084563, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00005456.

Når det gælder kortsigtet performance, IMPULSE har ændret sig med +0.00% i løbet af den sidste time, +0.96% i løbet af 24 timer og -28.17% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

IMPULSE (IMPULSE) Markedsinformation

$ 65.83K
$ 65.83K$ 65.83K

--
----

$ 65.83K
$ 65.83K$ 65.83K

997.96M
997.96M 997.96M

997,958,343.434795
997,958,343.434795 997,958,343.434795

Den nuværende markedsværdi på IMPULSE er $ 65.83K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af IMPULSE er 997.96M, med et samlet udbud på 997958343.434795. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 65.83K.

IMPULSE (IMPULSE) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af IMPULSE til USD $ 0.
I de sidste 30 dage var prisændringen af IMPULSE til USD $ -0.0000183534.
I de sidste 60 dage var prisændringen af IMPULSE til USD $ -0.0000545968.
I de sidste 90 dage var prisændringen af IMPULSE til USD $ 0.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ 0+0.96%
30 dage$ -0.0000183534-27.82%
60 dage$ -0.0000545968-82.77%
90 dage$ 0--

Hvad er IMPULSE (IMPULSE)

Impulse is a story-driven onchain IP shaped at its core by art and lore, where every creative decision ties back to narrative depth and worldbuilding. What makes Impulse distinct is our commitment to storytelling as the foundation for everything we do, ensuring the project remains authentic and immersive. Beyond simply crafting compelling tales, our ambition is to grow this into one of the biggest and most recognizable brands in the web3 space. While we pursue large-scale expansion and visibility, we remain dedicated to keeping lore and storytelling at the forefront, ensuring that the heart of Impulse always stays true to the imaginative universe that started it all.

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

IMPULSE (IMPULSE) Ressource

Officiel hjemmeside

IMPULSE Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil IMPULSE (IMPULSE) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine IMPULSE (IMPULSE) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for IMPULSE.

Tjek IMPULSE prisprediktion nu!

IMPULSE til lokale valutaer

IMPULSE (IMPULSE) Tokenomics

At forstå tokenomics for IMPULSE (IMPULSE) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om IMPULSE Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om IMPULSE (IMPULSE)

Hvor meget er IMPULSE (IMPULSE) værd i dag?
Den direkte IMPULSE pris i USD er 0.00006596 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle IMPULSE til USD pris?
Den aktuelle pris på IMPULSEtil USD er $ 0.00006596. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af IMPULSE?
Markedsværdien for IMPULSE er $ 65.83K USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af IMPULSE?
Den cirkulerende forsyning af IMPULSE er 997.96M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på IMPULSE?
IMPULSE opnåede en ATH-pris på 0.00084563 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på IMPULSE?
IMPULSE så en ATL-pris på 0.00005456 USD.
Hvad er handelsvolumen for IMPULSE?
Direkte 24-timers handelsvolumen for IMPULSE er -- USD.
Bliver IMPULSE højere i år?
IMPULSE kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se IMPULSE prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 07:52:29 (UTC+8)

IMPULSE (IMPULSE) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

HED

Trendende kryptovalutaer får i øjeblikket betydelig opmærksomhed på markedet

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$110,037.23
$110,037.23$110,037.23

-0.22%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,873.34
$3,873.34$3,873.34

-0.57%

PayAI Network Logo

PayAI Network

PAYAI

$0.02914
$0.02914$0.02914

-3.02%

Solana Logo

Solana

SOL

$186.27
$186.27$186.27

-0.08%

USDCoin Logo

USDCoin

USDC

$1.0002
$1.0002$1.0002

0.00%

TOP lydstyrke

Kryptovalutaerne med det højeste handelsvolumen

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$110,037.23
$110,037.23$110,037.23

-0.22%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,873.34
$3,873.34$3,873.34

-0.57%

Solana Logo

Solana

SOL

$186.27
$186.27$186.27

-0.08%

DASH Logo

DASH

DASH

$73.83
$73.83$73.83

+4.11%

Horizen Logo

Horizen

ZEN

$20.049
$20.049$20.049

+4.93%

Nyligt tilføjet

For nylig listede kryptovalutaer, der er tilgængelige for handel

Credia Layer Logo

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Logo

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

TeaFi Logo

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logo

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Audiera Logo

Audiera

BEAT

$0.07595
$0.07595$0.07595

+51.90%

Top vindere

Dagens bedste kryptopumper

Deepswap Protocol Logo

Deepswap Protocol

DSP

$0.000000000000000000000018
$0.000000000000000000000018$0.000000000000000000000018

+260.00%

DramaBits Logo

DramaBits

DRAMA

$0.000382
$0.000382$0.000382

+123.39%

Burnr Logo

Burnr

BURNR

$0.00005523
$0.00005523$0.00005523

+87.72%

HODL Logo

HODL

HODL

$0.0023
$0.0023$0.0023

+76.92%

FYNOR Logo

FYNOR

FYNOR

$0.0031639
$0.0031639$0.0031639

+55.11%