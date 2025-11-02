IMPULSE Pris (IMPULSE)
IMPULSE (IMPULSE) realtidsprisen er $0.00006596. I løbet af de sidste 24 timer har IMPULSE handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00006517 og et højdepunkt på $ 0.00006611, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. IMPULSEs højeste pris nogensinde er $ 0.00084563, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00005456.
Når det gælder kortsigtet performance, IMPULSE har ændret sig med +0.00% i løbet af den sidste time, +0.96% i løbet af 24 timer og -28.17% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.
Den nuværende markedsværdi på IMPULSE er $ 65.83K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af IMPULSE er 997.96M, med et samlet udbud på 997958343.434795. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 65.83K.
I løbet af i dag var prisændringen af IMPULSE til USD $ 0.
I de sidste 30 dage var prisændringen af IMPULSE til USD $ -0.0000183534.
I de sidste 60 dage var prisændringen af IMPULSE til USD $ -0.0000545968.
I de sidste 90 dage var prisændringen af IMPULSE til USD $ 0.
|Periode
|Forandring (USD)
|Forandring (%)
|I dag
|$ 0
|+0.96%
|30 dage
|$ -0.0000183534
|-27.82%
|60 dage
|$ -0.0000545968
|-82.77%
|90 dage
|$ 0
|--
Impulse is a story-driven onchain IP shaped at its core by art and lore, where every creative decision ties back to narrative depth and worldbuilding. What makes Impulse distinct is our commitment to storytelling as the foundation for everything we do, ensuring the project remains authentic and immersive. Beyond simply crafting compelling tales, our ambition is to grow this into one of the biggest and most recognizable brands in the web3 space. While we pursue large-scale expansion and visibility, we remain dedicated to keeping lore and storytelling at the forefront, ensuring that the heart of Impulse always stays true to the imaginative universe that started it all.
|Tid (UTC+8)
|Type
|Information
|11-01 15:13:00
|Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
|11-01 13:14:00
|Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
|10-31 18:37:21
|Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
|10-31 15:48:21
|Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
|10-31 05:09:00
|Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
|10-31 01:38:24
|Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden
