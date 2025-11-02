IMPULSE (IMPULSE) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00006517 $ 0.00006517 $ 0.00006517 24H lav $ 0.00006611 $ 0.00006611 $ 0.00006611 24H høj 24H lav $ 0.00006517$ 0.00006517 $ 0.00006517 24H høj $ 0.00006611$ 0.00006611 $ 0.00006611 All Time High $ 0.00084563$ 0.00084563 $ 0.00084563 Laveste pris $ 0.00005456$ 0.00005456 $ 0.00005456 Prisændring (1H) +0.00% Prisændring (1D) +0.96% Prisændring (7D) -28.17% Prisændring (7D) -28.17%

IMPULSE (IMPULSE) realtidsprisen er $0.00006596. I løbet af de sidste 24 timer har IMPULSE handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00006517 og et højdepunkt på $ 0.00006611, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. IMPULSEs højeste pris nogensinde er $ 0.00084563, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00005456.

Når det gælder kortsigtet performance, IMPULSE har ændret sig med +0.00% i løbet af den sidste time, +0.96% i løbet af 24 timer og -28.17% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

IMPULSE (IMPULSE) Markedsinformation

Markedsværdi $ 65.83K$ 65.83K $ 65.83K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 65.83K$ 65.83K $ 65.83K Cirkulationsforsyning 997.96M 997.96M 997.96M Samlet Udbud 997,958,343.434795 997,958,343.434795 997,958,343.434795

Den nuværende markedsværdi på IMPULSE er $ 65.83K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af IMPULSE er 997.96M, med et samlet udbud på 997958343.434795. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 65.83K.