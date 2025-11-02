UdvekslingDEX+
Den direkte IMAGINE pris i dag er 0.00008683 USD. Følg med i realtid IMAGINE til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk IMAGINE prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om IMAGINE

IMAGINE Prisinfo

Hvad er IMAGINE

IMAGINE Officiel hjemmeside

IMAGINE Tokenomics

IMAGINE Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheder

Blog

Lær

IMAGINE Logo

IMAGINE Pris (IMAGINE)

Ikke noteret

1 IMAGINE til USD direkte pris:

--
----
-2.10%1D
mexc
Disse token-data stammer fra tredjeparter. MEXC fungerer udelukkende som en informationsaggregator. Udforsk andre noterede tokens på MEXC Spot markedet!
USD
IMAGINE (IMAGINE) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 07:52:23 (UTC+8)

IMAGINE (IMAGINE) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0.00008565
$ 0.00008565$ 0.00008565
24H lav
$ 0.00008899
$ 0.00008899$ 0.00008899
24H høj

$ 0.00008565
$ 0.00008565$ 0.00008565

$ 0.00008899
$ 0.00008899$ 0.00008899

$ 0.01255286
$ 0.01255286$ 0.01255286

$ 0.00008418
$ 0.00008418$ 0.00008418

-0.23%

-2.16%

-16.94%

-16.94%

IMAGINE (IMAGINE) realtidsprisen er $0.00008683. I løbet af de sidste 24 timer har IMAGINE handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00008565 og et højdepunkt på $ 0.00008899, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. IMAGINEs højeste pris nogensinde er $ 0.01255286, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00008418.

Når det gælder kortsigtet performance, IMAGINE har ændret sig med -0.23% i løbet af den sidste time, -2.16% i løbet af 24 timer og -16.94% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

IMAGINE (IMAGINE) Markedsinformation

$ 86.81K
$ 86.81K$ 86.81K

--
----

$ 86.81K
$ 86.81K$ 86.81K

999.76M
999.76M 999.76M

999,757,777.630814
999,757,777.630814 999,757,777.630814

Den nuværende markedsværdi på IMAGINE er $ 86.81K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af IMAGINE er 999.76M, med et samlet udbud på 999757777.630814. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 86.81K.

IMAGINE (IMAGINE) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af IMAGINE til USD $ 0.
I de sidste 30 dage var prisændringen af IMAGINE til USD $ -0.0000307519.
I de sidste 60 dage var prisændringen af IMAGINE til USD $ -0.0000476900.
I de sidste 90 dage var prisændringen af IMAGINE til USD $ -0.004052736222482391.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ 0-2.16%
30 dage$ -0.0000307519-35.41%
60 dage$ -0.0000476900-54.92%
90 dage$ -0.004052736222482391-97.90%

Hvad er IMAGINE (IMAGINE)

A community of fans, creators and futurists who are eager to try and share creations from the upcoming “Imagine” experience. IMAGINE ($IMAGINE) is more than just a memecoin — it's a movement. Built on the power of collective dreams, IMAGINE brings together a vibrant, fast-growing community of degens, visionaries, and meme lovers. Fueled by good vibes, humor, and the belief in building something bigger than just a chart, IMAGINE is redefining what it means to hold. No fake promises, no corporate fluff — just pure meme energy and grassroots momentum. Join us and IMAGINE the possibilities. The future is fun — and it's just getting started.

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

IMAGINE (IMAGINE) Ressource

Officiel hjemmeside

IMAGINE Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil IMAGINE (IMAGINE) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine IMAGINE (IMAGINE) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for IMAGINE.

Tjek IMAGINE prisprediktion nu!

IMAGINE til lokale valutaer

IMAGINE (IMAGINE) Tokenomics

At forstå tokenomics for IMAGINE (IMAGINE) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om IMAGINE Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om IMAGINE (IMAGINE)

Hvor meget er IMAGINE (IMAGINE) værd i dag?
Den direkte IMAGINE pris i USD er 0.00008683 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle IMAGINE til USD pris?
Den aktuelle pris på IMAGINEtil USD er $ 0.00008683. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af IMAGINE?
Markedsværdien for IMAGINE er $ 86.81K USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af IMAGINE?
Den cirkulerende forsyning af IMAGINE er 999.76M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på IMAGINE?
IMAGINE opnåede en ATH-pris på 0.01255286 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på IMAGINE?
IMAGINE så en ATL-pris på 0.00008418 USD.
Hvad er handelsvolumen for IMAGINE?
Direkte 24-timers handelsvolumen for IMAGINE er -- USD.
Bliver IMAGINE højere i år?
IMAGINE kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se IMAGINE prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 07:52:23 (UTC+8)

IMAGINE (IMAGINE) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Ansvarsfraskrivelse

