IMAGINE (IMAGINE) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00008565 $ 0.00008565 $ 0.00008565 24H lav $ 0.00008899 $ 0.00008899 $ 0.00008899 24H høj 24H lav $ 0.00008565$ 0.00008565 $ 0.00008565 24H høj $ 0.00008899$ 0.00008899 $ 0.00008899 All Time High $ 0.01255286$ 0.01255286 $ 0.01255286 Laveste pris $ 0.00008418$ 0.00008418 $ 0.00008418 Prisændring (1H) -0.23% Prisændring (1D) -2.16% Prisændring (7D) -16.94% Prisændring (7D) -16.94%

IMAGINE (IMAGINE) realtidsprisen er $0.00008683. I løbet af de sidste 24 timer har IMAGINE handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00008565 og et højdepunkt på $ 0.00008899, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. IMAGINEs højeste pris nogensinde er $ 0.01255286, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00008418.

Når det gælder kortsigtet performance, IMAGINE har ændret sig med -0.23% i løbet af den sidste time, -2.16% i løbet af 24 timer og -16.94% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

IMAGINE (IMAGINE) Markedsinformation

Markedsværdi $ 86.81K$ 86.81K $ 86.81K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 86.81K$ 86.81K $ 86.81K Cirkulationsforsyning 999.76M 999.76M 999.76M Samlet Udbud 999,757,777.630814 999,757,777.630814 999,757,777.630814

Den nuværende markedsværdi på IMAGINE er $ 86.81K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af IMAGINE er 999.76M, med et samlet udbud på 999757777.630814. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 86.81K.