iLuminary Token (ILMT) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: 24H lav $ 0.01674743 24H høj $ 0.01711995 All Time High $ 0.03000248 Laveste pris $ 0.00183544 Prisændring (1H) +0.00% Prisændring (1D) +1.26% Prisændring (7D) +26.96%

iLuminary Token (ILMT) realtidsprisen er $0.01703872. I løbet af de sidste 24 timer har ILMT handlet mellem et lavpunkt på $ 0.01674743 og et højdepunkt på $ 0.01711995, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. ILMTs højeste pris nogensinde er $ 0.03000248, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00183544.

Når det gælder kortsigtet performance, ILMT har ændret sig med +0.00% i løbet af den sidste time, +1.26% i løbet af 24 timer og +26.96% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

iLuminary Token (ILMT) Markedsinformation

Markedsværdi $ 271.88K Volumen (24 timer) -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 2.38M Cirkulationsforsyning 15.96M Samlet Udbud 139,389,969.730026

Den nuværende markedsværdi på iLuminary Token er $ 271.88K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af ILMT er 15.96M, med et samlet udbud på 139389969.730026. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 2.38M.