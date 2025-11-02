iLuminary Token Pris (ILMT)
iLuminary Token (ILMT) realtidsprisen er $0.01703872. I løbet af de sidste 24 timer har ILMT handlet mellem et lavpunkt på $ 0.01674743 og et højdepunkt på $ 0.01711995, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. ILMTs højeste pris nogensinde er $ 0.03000248, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00183544.
Når det gælder kortsigtet performance, ILMT har ændret sig med +0.00% i løbet af den sidste time, +1.26% i løbet af 24 timer og +26.96% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.
Den nuværende markedsværdi på iLuminary Token er $ 271.88K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af ILMT er 15.96M, med et samlet udbud på 139389969.730026. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 2.38M.
I løbet af i dag var prisændringen af iLuminary Token til USD $ +0.00021179.
I de sidste 30 dage var prisændringen af iLuminary Token til USD $ +0.0130051114.
I de sidste 60 dage var prisændringen af iLuminary Token til USD $ +0.0428837286.
I de sidste 90 dage var prisændringen af iLuminary Token til USD $ +0.0082804558085823.
|Periode
|Forandring (USD)
|Forandring (%)
|I dag
|$ +0.00021179
|+1.26%
|30 dage
|$ +0.0130051114
|+76.33%
|60 dage
|$ +0.0428837286
|+251.68%
|90 dage
|$ +0.0082804558085823
|+94.54%
🟢 iLuminary Wallet Overview A non-custodial, multichain wallet, designed as a one-stop shop for seamless and secure digital asset management. Integrating AI and blockchain technology, iLuminary simplifies decentralized finance while prioritizing user security and accessibility.
🟢 The Product The iLuminaryAI Wallet, featuring the AI-driven BREG mentor, offers real-time market insights, personalized portfolio optimization, and in-app educational resources. It also includes a state-of-the-art Crypto Anti-Drainer system, leveraging AI to detect and prevent fraudulent transactions, ensuring the highest level of user security.
🟢 4 Major UVPs of iLuminary • Comprehensive portfolio management and real-time market analytics, powered by AI, with BREG delivering personalized insights and financial guidance. • Cutting-edge security, with an AI-based Crypto Anti-Drainer system and biometric authentication, ensuring user assets remain safe. • Seamless EVM and non-EVM blockchain compatibility, offering maximum interoperability. • ILMT token economy, unlocking investments in real-world assets (RWA), access to lifestyle perks, debit cards, governance rights, and premium features, combined with gamified educational tools to enhance engagement and knowledge growth.
🟢 Already Working Product • V1 version, live with over 10,000 active wallets. • Integrated BREG AI mentor, providing personalized financial insights. • Robust Crypto Anti-Drainer feature, offering proactive protection against fraud. • Advanced security measures, including biometric authentication, multi-signature support, and cybersecurity audits, ensuring compliance and transparency.
🟢 Validation • More than 10,000 active wallets leveraging the iLuminaryAI Wallet. • Freemium model, driving mass adoption. • TG Game integration, with over 100,000 active users, fostering community engagement. • Security validated through a comprehensive cybersecurity audit and strategic partnerships.
🟢 Project Highlights • AI-driven financial guidance, with portfolio optimization via BREG. • ILMT token, enabling investments in real-world assets, lifestyle perks, debit cards, and governance rights. • Multi-blockchain interoperability, maximizing accessibility. • AI-based Crypto Anti-Drainer, combined with industry-leading security features. • Gamified ecosystem, encouraging engagement and learning. • Initial launchpad confirmed for Q2 2025, with listings planned on top Tier 1 exchanges and dex
|Tid (UTC+8)
|Type
|Information
|11-01 15:13:00
|Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
|11-01 13:14:00
|Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
|10-31 18:37:21
|Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
|10-31 15:48:21
|Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
|10-31 05:09:00
|Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
|10-31 01:38:24
|Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden
