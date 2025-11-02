UdvekslingDEX+
Den direkte iLuminary Token pris i dag er 0.01703872 USD. Følg med i realtid ILMT til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk ILMT prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om ILMT

ILMT Prisinfo

Hvad er ILMT

ILMT Whitepaper

ILMT Officiel hjemmeside

ILMT Tokenomics

ILMT Prisprognose

iLuminary Token Logo

iLuminary Token Pris (ILMT)

Ikke noteret

1 ILMT til USD direkte pris:

$0.01703872
$0.01703872$0.01703872
+1.20%1D
mexc
Disse token-data stammer fra tredjeparter.
USD
iLuminary Token (ILMT) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 07:52:09 (UTC+8)

iLuminary Token (ILMT) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0.01674743
$ 0.01674743$ 0.01674743
24H lav
$ 0.01711995
$ 0.01711995$ 0.01711995
24H høj

$ 0.01674743
$ 0.01674743$ 0.01674743

$ 0.01711995
$ 0.01711995$ 0.01711995

$ 0.03000248
$ 0.03000248$ 0.03000248

$ 0.00183544
$ 0.00183544$ 0.00183544

+0.00%

+1.26%

+26.96%

+26.96%

iLuminary Token (ILMT) realtidsprisen er $0.01703872. I løbet af de sidste 24 timer har ILMT handlet mellem et lavpunkt på $ 0.01674743 og et højdepunkt på $ 0.01711995, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. ILMTs højeste pris nogensinde er $ 0.03000248, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00183544.

Når det gælder kortsigtet performance, ILMT har ændret sig med +0.00% i løbet af den sidste time, +1.26% i løbet af 24 timer og +26.96% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

iLuminary Token (ILMT) Markedsinformation

$ 271.88K
$ 271.88K$ 271.88K

--
----

$ 2.38M
$ 2.38M$ 2.38M

15.96M
15.96M 15.96M

139,389,969.730026
139,389,969.730026 139,389,969.730026

Den nuværende markedsværdi på iLuminary Token er $ 271.88K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af ILMT er 15.96M, med et samlet udbud på 139389969.730026. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 2.38M.

iLuminary Token (ILMT) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af iLuminary Token til USD $ +0.00021179.
I de sidste 30 dage var prisændringen af iLuminary Token til USD $ +0.0130051114.
I de sidste 60 dage var prisændringen af iLuminary Token til USD $ +0.0428837286.
I de sidste 90 dage var prisændringen af iLuminary Token til USD $ +0.0082804558085823.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ +0.00021179+1.26%
30 dage$ +0.0130051114+76.33%
60 dage$ +0.0428837286+251.68%
90 dage$ +0.0082804558085823+94.54%

Hvad er iLuminary Token (ILMT)

🟢 iLuminary Wallet Overview A non-custodial, multichain wallet, designed as a one-stop shop for seamless and secure digital asset management. Integrating AI and blockchain technology, iLuminary simplifies decentralized finance while prioritizing user security and accessibility.

🟢 The Product The iLuminaryAI Wallet, featuring the AI-driven BREG mentor, offers real-time market insights, personalized portfolio optimization, and in-app educational resources. It also includes a state-of-the-art Crypto Anti-Drainer system, leveraging AI to detect and prevent fraudulent transactions, ensuring the highest level of user security.

🟢 4 Major UVPs of iLuminary • Comprehensive portfolio management and real-time market analytics, powered by AI, with BREG delivering personalized insights and financial guidance. • Cutting-edge security, with an AI-based Crypto Anti-Drainer system and biometric authentication, ensuring user assets remain safe. • Seamless EVM and non-EVM blockchain compatibility, offering maximum interoperability. • ILMT token economy, unlocking investments in real-world assets (RWA), access to lifestyle perks, debit cards, governance rights, and premium features, combined with gamified educational tools to enhance engagement and knowledge growth.

🟢 Already Working Product • V1 version, live with over 10,000 active wallets. • Integrated BREG AI mentor, providing personalized financial insights. • Robust Crypto Anti-Drainer feature, offering proactive protection against fraud. • Advanced security measures, including biometric authentication, multi-signature support, and cybersecurity audits, ensuring compliance and transparency.

🟢 Validation • More than 10,000 active wallets leveraging the iLuminaryAI Wallet. • Freemium model, driving mass adoption. • TG Game integration, with over 100,000 active users, fostering community engagement. • Security validated through a comprehensive cybersecurity audit and strategic partnerships.

🟢 Project Highlights • AI-driven financial guidance, with portfolio optimization via BREG. • ILMT token, enabling investments in real-world assets, lifestyle perks, debit cards, and governance rights. • Multi-blockchain interoperability, maximizing accessibility. • AI-based Crypto Anti-Drainer, combined with industry-leading security features. • Gamified ecosystem, encouraging engagement and learning. • Initial launchpad confirmed for Q2 2025, with listings planned on top Tier 1 exchanges and dex

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

iLuminary Token (ILMT) Ressource

Hvidbog
Officiel hjemmeside

iLuminary Token Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil iLuminary Token (ILMT) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine iLuminary Token (ILMT) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for iLuminary Token.

Tjek iLuminary Token prisprediktion nu!

ILMT til lokale valutaer

iLuminary Token (ILMT) Tokenomics

At forstå tokenomics for iLuminary Token (ILMT) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om ILMT Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om iLuminary Token (ILMT)

Hvor meget er iLuminary Token (ILMT) værd i dag?
Den direkte ILMT pris i USD er 0.01703872 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle ILMT til USD pris?
Den aktuelle pris på ILMTtil USD er $ 0.01703872. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af iLuminary Token?
Markedsværdien for ILMT er $ 271.88K USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af ILMT?
Den cirkulerende forsyning af ILMT er 15.96M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på ILMT?
ILMT opnåede en ATH-pris på 0.03000248 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på ILMT?
ILMT så en ATL-pris på 0.00183544 USD.
Hvad er handelsvolumen for ILMT?
Direkte 24-timers handelsvolumen for ILMT er -- USD.
Bliver ILMT højere i år?
ILMT kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se ILMT prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

