Ikon (IKON) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00030052 24H lav $ 0.00043558 24H høj All Time High $ 0.00098897 Laveste pris $ 0.00009409 Prisændring (1H) +14.35% Prisændring (1D) -15.01% Prisændring (7D) -24.32%

Ikon (IKON) realtidsprisen er $0.00034366. I løbet af de sidste 24 timer har IKON handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00030052 og et højdepunkt på $ 0.00043558, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. IKONs højeste pris nogensinde er $ 0.00098897, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00009409.

Når det gælder kortsigtet performance, IKON har ændret sig med +14.35% i løbet af den sidste time, -15.01% i løbet af 24 timer og -24.32% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Ikon (IKON) Markedsinformation

Markedsværdi $ 343.34K Volumen (24 timer) -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 343.34K Cirkulationsforsyning 999.90M Samlet Udbud 999,899,051.7972349

Den nuværende markedsværdi på Ikon er $ 343.34K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af IKON er 999.90M, med et samlet udbud på 999899051.7972349. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 343.34K.