Den direkte Idle Network pris i dag er 0.00733572 USD. Følg med i realtid IDLE til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk IDLE prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om IDLE

IDLE Prisinfo

Hvad er IDLE

IDLE Officiel hjemmeside

IDLE Tokenomics

IDLE Prisprognose

Idle Network Pris (IDLE)

Ikke noteret

1 IDLE til USD direkte pris:

$0.00733572
$0.00733572$0.00733572
0.00%1D
USD
Idle Network (IDLE) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 07:51:49 (UTC+8)

Idle Network (IDLE) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0
$ 0$ 0
24H lav
$ 0
$ 0$ 0
24H høj

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 1.74
$ 1.74$ 1.74

$ 0.00144241
$ 0.00144241$ 0.00144241

--

--

-29.70%

-29.70%

Idle Network (IDLE) realtidsprisen er $0.00733572. I løbet af de sidste 24 timer har IDLE handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. IDLEs højeste pris nogensinde er $ 1.74, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00144241.

Når det gælder kortsigtet performance, IDLE har ændret sig med -- i løbet af den sidste time, -- i løbet af 24 timer og -29.70% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Idle Network (IDLE) Markedsinformation

$ 545.07K
$ 545.07K$ 545.07K

--
----

$ 733.57K
$ 733.57K$ 733.57K

74.30M
74.30M 74.30M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på Idle Network er $ 545.07K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af IDLE er 74.30M, med et samlet udbud på 100000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 733.57K.

Idle Network (IDLE) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af Idle Network til USD $ 0.
I de sidste 30 dage var prisændringen af Idle Network til USD $ +0.0041787840.
I de sidste 60 dage var prisændringen af Idle Network til USD $ 0.
I de sidste 90 dage var prisændringen af Idle Network til USD $ 0.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ 0--
30 dage$ +0.0041787840+56.96%
60 dage$ 0--
90 dage$ 0--

Hvad er Idle Network (IDLE)

Idle Network is building the solution to the trillion dollar problem by providing the infrastructure to bring idle devices on-chain and transform them into collateral for AI-optimized on-chain yield. We’re building a platform where anyone from the largest global blue chip enterprises down to solo individuals can earn from their idle devices without needing Web3 knowledge, complex wallet management, or any technical expertise.

As robotics and physical AI come online, Idle Network turns downtime into yield. Meanwhile we also allow supporting infrastructure for AI operations like MCUs, IOT devices, compute, storage, and bandwidth to be routed into Omni-Platform MetaVaults on Base.

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

Idle Network (IDLE) Ressource

Officiel hjemmeside

Idle Network Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Idle Network (IDLE) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Idle Network (IDLE) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Idle Network.

Tjek Idle Network prisprediktion nu!

IDLE til lokale valutaer

Idle Network (IDLE) Tokenomics

At forstå tokenomics for Idle Network (IDLE) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om IDLE Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om Idle Network (IDLE)

Hvor meget er Idle Network (IDLE) værd i dag?
Den direkte IDLE pris i USD er 0.00733572 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle IDLE til USD pris?
Den aktuelle pris på IDLEtil USD er $ 0.00733572. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Idle Network?
Markedsværdien for IDLE er $ 545.07K USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af IDLE?
Den cirkulerende forsyning af IDLE er 74.30M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på IDLE?
IDLE opnåede en ATH-pris på 1.74 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på IDLE?
IDLE så en ATL-pris på 0.00144241 USD.
Hvad er handelsvolumen for IDLE?
Direkte 24-timers handelsvolumen for IDLE er -- USD.
Bliver IDLE højere i år?
IDLE kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se IDLE prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 07:51:49 (UTC+8)

Idle Network (IDLE) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

