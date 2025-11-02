Idle Network (IDLE) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 $ 0 $ 0 24H lav $ 0 $ 0 $ 0 24H høj 24H lav $ 0$ 0 $ 0 24H høj $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 1.74$ 1.74 $ 1.74 Laveste pris $ 0.00144241$ 0.00144241 $ 0.00144241 Prisændring (1H) -- Prisændring (1D) -- Prisændring (7D) -29.70% Prisændring (7D) -29.70%

Idle Network (IDLE) realtidsprisen er $0.00733572. I løbet af de sidste 24 timer har IDLE handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. IDLEs højeste pris nogensinde er $ 1.74, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00144241.

Når det gælder kortsigtet performance, IDLE har ændret sig med -- i løbet af den sidste time, -- i løbet af 24 timer og -29.70% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Idle Network (IDLE) Markedsinformation

Markedsværdi $ 545.07K$ 545.07K $ 545.07K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 733.57K$ 733.57K $ 733.57K Cirkulationsforsyning 74.30M 74.30M 74.30M Samlet Udbud 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på Idle Network er $ 545.07K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af IDLE er 74.30M, med et samlet udbud på 100000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 733.57K.