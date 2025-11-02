Hyve (HYVE) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00198454 $ 0.00198454 $ 0.00198454 24H lav $ 0.00221266 $ 0.00221266 $ 0.00221266 24H høj 24H lav $ 0.00198454$ 0.00198454 $ 0.00198454 24H høj $ 0.00221266$ 0.00221266 $ 0.00221266 All Time High $ 0.756865$ 0.756865 $ 0.756865 Laveste pris $ 0.00159105$ 0.00159105 $ 0.00159105 Prisændring (1H) +0.00% Prisændring (1D) +3.67% Prisændring (7D) -5.50% Prisændring (7D) -5.50%

Hyve (HYVE) realtidsprisen er $0.00221232. I løbet af de sidste 24 timer har HYVE handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00198454 og et højdepunkt på $ 0.00221266, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. HYVEs højeste pris nogensinde er $ 0.756865, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00159105.

Når det gælder kortsigtet performance, HYVE har ændret sig med +0.00% i løbet af den sidste time, +3.67% i løbet af 24 timer og -5.50% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Hyve (HYVE) Markedsinformation

Markedsværdi $ 168.74K$ 168.74K $ 168.74K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 221.23K$ 221.23K $ 221.23K Cirkulationsforsyning 76.27M 76.27M 76.27M Samlet Udbud 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på Hyve er $ 168.74K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af HYVE er 76.27M, med et samlet udbud på 100000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 221.23K.