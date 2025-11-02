Hypr (HYPR) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.0022925 $ 0.0022925 $ 0.0022925 24H lav $ 0.00288525 $ 0.00288525 $ 0.00288525 24H høj 24H lav $ 0.0022925$ 0.0022925 $ 0.0022925 24H høj $ 0.00288525$ 0.00288525 $ 0.00288525 All Time High $ 0.00874279$ 0.00874279 $ 0.00874279 Laveste pris $ 0.00118399$ 0.00118399 $ 0.00118399 Prisændring (1H) -0.44% Prisændring (1D) -10.64% Prisændring (7D) +28.21% Prisændring (7D) +28.21%

Hypr (HYPR) realtidsprisen er $0.0022957. I løbet af de sidste 24 timer har HYPR handlet mellem et lavpunkt på $ 0.0022925 og et højdepunkt på $ 0.00288525, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. HYPRs højeste pris nogensinde er $ 0.00874279, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00118399.

Når det gælder kortsigtet performance, HYPR har ændret sig med -0.44% i løbet af den sidste time, -10.64% i løbet af 24 timer og +28.21% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Hypr (HYPR) Markedsinformation

Markedsværdi $ 1.74M$ 1.74M $ 1.74M Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 2.30M$ 2.30M $ 2.30M Cirkulationsforsyning 760.00M 760.00M 760.00M Samlet Udbud 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på Hypr er $ 1.74M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af HYPR er 760.00M, med et samlet udbud på 1000000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 2.30M.