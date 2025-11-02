Hyperwave HYPE (HWHYPE) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 43.38 $ 43.38 $ 43.38 24H lav $ 45.08 $ 45.08 $ 45.08 24H høj 24H lav $ 43.38$ 43.38 $ 43.38 24H høj $ 45.08$ 45.08 $ 45.08 All Time High $ 59.58$ 59.58 $ 59.58 Laveste pris $ 29.97$ 29.97 $ 29.97 Prisændring (1H) +0.14% Prisændring (1D) -0.93% Prisændring (7D) -0.57% Prisændring (7D) -0.57%

Hyperwave HYPE (HWHYPE) realtidsprisen er $43.98. I løbet af de sidste 24 timer har HWHYPE handlet mellem et lavpunkt på $ 43.38 og et højdepunkt på $ 45.08, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. HWHYPEs højeste pris nogensinde er $ 59.58, mens den laveste pris nogensinde er $ 29.97.

Når det gælder kortsigtet performance, HWHYPE har ændret sig med +0.14% i løbet af den sidste time, -0.93% i løbet af 24 timer og -0.57% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Hyperwave HYPE (HWHYPE) Markedsinformation

Markedsværdi $ 8.45M$ 8.45M $ 8.45M Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 8.45M$ 8.45M $ 8.45M Cirkulationsforsyning 191.89K 191.89K 191.89K Samlet Udbud 191,893.3471960499 191,893.3471960499 191,893.3471960499

Den nuværende markedsværdi på Hyperwave HYPE er $ 8.45M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af HWHYPE er 191.89K, med et samlet udbud på 191893.3471960499. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 8.45M.