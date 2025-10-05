Hyperwave HLP (HWHLP) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 1.027 $ 1.027 $ 1.027 24H lav $ 1.034 $ 1.034 $ 1.034 24H høj 24H lav $ 1.027$ 1.027 $ 1.027 24H høj $ 1.034$ 1.034 $ 1.034 All Time High $ 1.045$ 1.045 $ 1.045 Laveste pris $ 0.967762$ 0.967762 $ 0.967762 Prisændring (1H) +0.32% Prisændring (1D) +0.25% Prisændring (7D) +0.12% Prisændring (7D) +0.12%

Hyperwave HLP (HWHLP) realtidsprisen er $1.032. I løbet af de sidste 24 timer har HWHLP handlet mellem et lavpunkt på $ 1.027 og et højdepunkt på $ 1.034, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. HWHLPs højeste pris nogensinde er $ 1.045, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.967762.

Når det gælder kortsigtet performance, HWHLP har ændret sig med +0.32% i løbet af den sidste time, +0.25% i løbet af 24 timer og +0.12% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Hyperwave HLP (HWHLP) Markedsinformation

Markedsværdi $ 11.73M$ 11.73M $ 11.73M Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 11.73M$ 11.73M $ 11.73M Cirkulationsforsyning 11.37M 11.37M 11.37M Samlet Udbud 11,365,593.202607 11,365,593.202607 11,365,593.202607

Den nuværende markedsværdi på Hyperwave HLP er $ 11.73M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af HWHLP er 11.37M, med et samlet udbud på 11365593.202607. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 11.73M.