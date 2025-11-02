HyperStrategy (HSTR) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: 24H lav $ 0.081134 24H høj $ 0.083557 All Time High $ 2.48 Laveste pris $ 0.064372 Prisændring (1H) +0.13% Prisændring (1D) -0.06% Prisændring (7D) -3.78%

HyperStrategy (HSTR) realtidsprisen er $0.082219. I løbet af de sidste 24 timer har HSTR handlet mellem et lavpunkt på $ 0.081134 og et højdepunkt på $ 0.083557, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. HSTRs højeste pris nogensinde er $ 2.48, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.064372.

Når det gælder kortsigtet performance, HSTR har ændret sig med +0.13% i løbet af den sidste time, -0.06% i løbet af 24 timer og -3.78% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

HyperStrategy (HSTR) Markedsinformation

Markedsværdi $ 82.22K Volumen (24 timer) -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 82.22K Cirkulationsforsyning 1.00M Samlet Udbud 1,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på HyperStrategy er $ 82.22K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af HSTR er 1.00M, med et samlet udbud på 1000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 82.22K.