HypeFun (HYFU) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 $ 0 $ 0 24H lav $ 0 $ 0 $ 0 24H høj 24H lav $ 0$ 0 $ 0 24H høj $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00017933$ 0.00017933 $ 0.00017933 Laveste pris $ 0.00002554$ 0.00002554 $ 0.00002554 Prisændring (1H) -- Prisændring (1D) -- Prisændring (7D) +12.58% Prisændring (7D) +12.58%

HypeFun (HYFU) realtidsprisen er $0.00003402. I løbet af de sidste 24 timer har HYFU handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. HYFUs højeste pris nogensinde er $ 0.00017933, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00002554.

Når det gælder kortsigtet performance, HYFU har ændret sig med -- i løbet af den sidste time, -- i løbet af 24 timer og +12.58% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

HypeFun (HYFU) Markedsinformation

Markedsværdi $ 34.02K$ 34.02K $ 34.02K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 34.02K$ 34.02K $ 34.02K Cirkulationsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Samlet Udbud 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på HypeFun er $ 34.02K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af HYFU er 1.00B, med et samlet udbud på 1000000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 34.02K.