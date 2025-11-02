UdvekslingDEX+
Køb kryptoMarkederSpotFutures500XEarnBegivenheder
Mere
Blue Chip Blitz
Den direkte Hype Sphere pris i dag er 0.0000284 USD. Følg med i realtid SPHERE til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk SPHERE prisudviklingen nemt hos MEXC nu.Den direkte Hype Sphere pris i dag er 0.0000284 USD. Følg med i realtid SPHERE til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk SPHERE prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om SPHERE

SPHERE Prisinfo

Hvad er SPHERE

SPHERE Officiel hjemmeside

SPHERE Tokenomics

SPHERE Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheder

Blog

Lær

Hype Sphere Logo

Hype Sphere Pris (SPHERE)

Ikke noteret

1 SPHERE til USD direkte pris:

--
----
-1.60%1D
mexc
Disse token-data stammer fra tredjeparter. MEXC fungerer udelukkende som en informationsaggregator. Udforsk andre noterede tokens på MEXC Spot markedet!
USD
Hype Sphere (SPHERE) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 09:34:44 (UTC+8)

Hype Sphere (SPHERE) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0.00002833
$ 0.00002833$ 0.00002833
24H lav
$ 0.00002954
$ 0.00002954$ 0.00002954
24H høj

$ 0.00002833
$ 0.00002833$ 0.00002833

$ 0.00002954
$ 0.00002954$ 0.00002954

$ 0.00062285
$ 0.00062285$ 0.00062285

$ 0.00002098
$ 0.00002098$ 0.00002098

-0.31%

-1.58%

+4.31%

+4.31%

Hype Sphere (SPHERE) realtidsprisen er $0.0000284. I løbet af de sidste 24 timer har SPHERE handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00002833 og et højdepunkt på $ 0.00002954, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. SPHEREs højeste pris nogensinde er $ 0.00062285, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00002098.

Når det gælder kortsigtet performance, SPHERE har ændret sig med -0.31% i løbet af den sidste time, -1.58% i løbet af 24 timer og +4.31% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Hype Sphere (SPHERE) Markedsinformation

$ 28.38K
$ 28.38K$ 28.38K

--
----

$ 28.38K
$ 28.38K$ 28.38K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på Hype Sphere er $ 28.38K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af SPHERE er 1.00B, med et samlet udbud på 1000000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 28.38K.

Hype Sphere (SPHERE) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af Hype Sphere til USD $ 0.
I de sidste 30 dage var prisændringen af Hype Sphere til USD $ -0.0000107610.
I de sidste 60 dage var prisændringen af Hype Sphere til USD $ -0.0000109391.
I de sidste 90 dage var prisændringen af Hype Sphere til USD $ -0.00004406904539159786.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ 0-1.58%
30 dage$ -0.0000107610-37.89%
60 dage$ -0.0000109391-38.51%
90 dage$ -0.00004406904539159786-60.81%

Hvad er Hype Sphere (SPHERE)

HypeSphere Visualize the Hype. Decode the Memes.

HypeSphere is the first meme token analytics and discovery suite on HyperEVM, combining real-time sphere map visualizations, automated Telegram bots, and alpha-focused tools—powered by the $SPHERE token.

Why HypeSphere? Degens move fast. We move faster. In a chain like HyperEVM, where meme tokens rise and fall in hours, there’s no time for slow data, broken tools, or outdated dashboards. HypeSphere brings on-chain market intelligence straight to your screen and your group chats.

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

Hype Sphere (SPHERE) Ressource

Officiel hjemmeside

Hype Sphere Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Hype Sphere (SPHERE) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Hype Sphere (SPHERE) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Hype Sphere.

Tjek Hype Sphere prisprediktion nu!

SPHERE til lokale valutaer

Hype Sphere (SPHERE) Tokenomics

At forstå tokenomics for Hype Sphere (SPHERE) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om SPHERE Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om Hype Sphere (SPHERE)

Hvor meget er Hype Sphere (SPHERE) værd i dag?
Den direkte SPHERE pris i USD er 0.0000284 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle SPHERE til USD pris?
Den aktuelle pris på SPHEREtil USD er $ 0.0000284. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Hype Sphere?
Markedsværdien for SPHERE er $ 28.38K USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af SPHERE?
Den cirkulerende forsyning af SPHERE er 1.00B USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på SPHERE?
SPHERE opnåede en ATH-pris på 0.00062285 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på SPHERE?
SPHERE så en ATL-pris på 0.00002098 USD.
Hvad er handelsvolumen for SPHERE?
Direkte 24-timers handelsvolumen for SPHERE er -- USD.
Bliver SPHERE højere i år?
SPHERE kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se SPHERE prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 09:34:44 (UTC+8)

Hype Sphere (SPHERE) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

HED

Trendende kryptovalutaer får i øjeblikket betydelig opmærksomhed på markedet

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$110,044.34
$110,044.34$110,044.34

-0.22%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,873.66
$3,873.66$3,873.66

-0.56%

PayAI Network Logo

PayAI Network

PAYAI

$0.03073
$0.03073$0.03073

+2.26%

Solana Logo

Solana

SOL

$185.39
$185.39$185.39

-0.55%

USDCoin Logo

USDCoin

USDC

$1.0001
$1.0001$1.0001

-0.01%

TOP lydstyrke

Kryptovalutaerne med det højeste handelsvolumen

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$110,044.34
$110,044.34$110,044.34

-0.22%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,873.66
$3,873.66$3,873.66

-0.56%

Solana Logo

Solana

SOL

$185.39
$185.39$185.39

-0.55%

DASH Logo

DASH

DASH

$72.19
$72.19$72.19

+1.80%

Horizen Logo

Horizen

ZEN

$20.189
$20.189$20.189

+5.66%

Nyligt tilføjet

For nylig listede kryptovalutaer, der er tilgængelige for handel

Credia Layer Logo

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Logo

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

TeaFi Logo

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logo

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Audiera Logo

Audiera

BEAT

$0.07310
$0.07310$0.07310

+46.20%

Top vindere

Dagens bedste kryptopumper

Deepswap Protocol Logo

Deepswap Protocol

DSP

$0.000000000000000000000019
$0.000000000000000000000019$0.000000000000000000000019

+280.00%

FYNOR Logo

FYNOR

FYNOR

$0.0042005
$0.0042005$0.0042005

+105.93%

Burnr Logo

Burnr

BURNR

$0.00006059
$0.00006059$0.00006059

+105.94%

OMNILABS Logo

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000005174
$0.0000000000005174$0.0000000000005174

+71.60%

DramaBits Logo

DramaBits

DRAMA

$0.000274
$0.000274$0.000274

+60.23%