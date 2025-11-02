Hype Sphere (SPHERE) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00002833 $ 0.00002833 $ 0.00002833 24H lav $ 0.00002954 $ 0.00002954 $ 0.00002954 24H høj 24H lav $ 0.00002833$ 0.00002833 $ 0.00002833 24H høj $ 0.00002954$ 0.00002954 $ 0.00002954 All Time High $ 0.00062285$ 0.00062285 $ 0.00062285 Laveste pris $ 0.00002098$ 0.00002098 $ 0.00002098 Prisændring (1H) -0.31% Prisændring (1D) -1.58% Prisændring (7D) +4.31% Prisændring (7D) +4.31%

Hype Sphere (SPHERE) realtidsprisen er $0.0000284. I løbet af de sidste 24 timer har SPHERE handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00002833 og et højdepunkt på $ 0.00002954, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. SPHEREs højeste pris nogensinde er $ 0.00062285, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00002098.

Når det gælder kortsigtet performance, SPHERE har ændret sig med -0.31% i løbet af den sidste time, -1.58% i løbet af 24 timer og +4.31% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Hype Sphere (SPHERE) Markedsinformation

Markedsværdi $ 28.38K$ 28.38K $ 28.38K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 28.38K$ 28.38K $ 28.38K Cirkulationsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Samlet Udbud 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på Hype Sphere er $ 28.38K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af SPHERE er 1.00B, med et samlet udbud på 1000000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 28.38K.