Hydrex (HYDX) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.458291 $ 0.458291 $ 0.458291 24H lav $ 0.566585 $ 0.566585 $ 0.566585 24H høj 24H lav $ 0.458291$ 0.458291 $ 0.458291 24H høj $ 0.566585$ 0.566585 $ 0.566585 All Time High $ 1.2$ 1.2 $ 1.2 Laveste pris $ 0.127003$ 0.127003 $ 0.127003 Prisændring (1H) +1.51% Prisændring (1D) +10.82% Prisændring (7D) +50.92% Prisændring (7D) +50.92%

Hydrex (HYDX) realtidsprisen er $0.534547. I løbet af de sidste 24 timer har HYDX handlet mellem et lavpunkt på $ 0.458291 og et højdepunkt på $ 0.566585, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. HYDXs højeste pris nogensinde er $ 1.2, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.127003.

Når det gælder kortsigtet performance, HYDX har ændret sig med +1.51% i løbet af den sidste time, +10.82% i løbet af 24 timer og +50.92% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Hydrex (HYDX) Markedsinformation

Markedsværdi $ 12.01M$ 12.01M $ 12.01M Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 21.48M$ 21.48M $ 21.48M Cirkulationsforsyning 22.39M 22.39M 22.39M Samlet Udbud 40,034,594.26576388 40,034,594.26576388 40,034,594.26576388

Den nuværende markedsværdi på Hydrex er $ 12.01M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af HYDX er 22.39M, med et samlet udbud på 40034594.26576388. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 21.48M.