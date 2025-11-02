Hydrated Dollar (HOLLAR) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.994621 $ 0.994621 $ 0.994621 24H lav $ 0.998416 $ 0.998416 $ 0.998416 24H høj 24H lav $ 0.994621$ 0.994621 $ 0.994621 24H høj $ 0.998416$ 0.998416 $ 0.998416 All Time High $ 1.019$ 1.019 $ 1.019 Laveste pris $ 0.976486$ 0.976486 $ 0.976486 Prisændring (1H) -0.13% Prisændring (1D) -0.19% Prisændring (7D) -0.29% Prisændring (7D) -0.29%

Hydrated Dollar (HOLLAR) realtidsprisen er $0.99632. I løbet af de sidste 24 timer har HOLLAR handlet mellem et lavpunkt på $ 0.994621 og et højdepunkt på $ 0.998416, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. HOLLARs højeste pris nogensinde er $ 1.019, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.976486.

Når det gælder kortsigtet performance, HOLLAR har ændret sig med -0.13% i løbet af den sidste time, -0.19% i løbet af 24 timer og -0.29% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Hydrated Dollar (HOLLAR) Markedsinformation

Markedsværdi $ 3.45M$ 3.45M $ 3.45M Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 3.45M$ 3.45M $ 3.45M Cirkulationsforsyning 3.46M 3.46M 3.46M Samlet Udbud 3,464,592.0 3,464,592.0 3,464,592.0

Den nuværende markedsværdi på Hydrated Dollar er $ 3.45M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af HOLLAR er 3.46M, med et samlet udbud på 3464592.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 3.45M.