HubSuite (HSUITE) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00026891 $ 0.00026891 $ 0.00026891 24H lav $ 0.00028094 $ 0.00028094 $ 0.00028094 24H høj 24H lav $ 0.00026891$ 0.00026891 $ 0.00026891 24H høj $ 0.00028094$ 0.00028094 $ 0.00028094 All Time High $ 0.00352296$ 0.00352296 $ 0.00352296 Laveste pris $ 0.00010952$ 0.00010952 $ 0.00010952 Prisændring (1H) -0.45% Prisændring (1D) +1.38% Prisændring (7D) +2.92% Prisændring (7D) +2.92%

HubSuite (HSUITE) realtidsprisen er $0.00027471. I løbet af de sidste 24 timer har HSUITE handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00026891 og et højdepunkt på $ 0.00028094, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. HSUITEs højeste pris nogensinde er $ 0.00352296, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00010952.

Når det gælder kortsigtet performance, HSUITE har ændret sig med -0.45% i løbet af den sidste time, +1.38% i løbet af 24 timer og +2.92% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

HubSuite (HSUITE) Markedsinformation

Markedsværdi $ 4.50M$ 4.50M $ 4.50M Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 10.51M$ 10.51M $ 10.51M Cirkulationsforsyning 16.39B 16.39B 16.39B Samlet Udbud 38,271,824,539.0413 38,271,824,539.0413 38,271,824,539.0413

Den nuværende markedsværdi på HubSuite er $ 4.50M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af HSUITE er 16.39B, med et samlet udbud på 38271824539.0413. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 10.51M.