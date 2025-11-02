Hive Dollar (HBD) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 1.008 $ 1.008 $ 1.008 24H lav $ 1.011 $ 1.011 $ 1.011 24H høj 24H lav $ 1.008$ 1.008 $ 1.008 24H høj $ 1.011$ 1.011 $ 1.011 All Time High $ 3.97$ 3.97 $ 3.97 Laveste pris $ 0.424305$ 0.424305 $ 0.424305 Prisændring (1H) -- Prisændring (1D) +0.29% Prisændring (7D) +6.40% Prisændring (7D) +6.40%

Hive Dollar (HBD) realtidsprisen er $1.011. I løbet af de sidste 24 timer har HBD handlet mellem et lavpunkt på $ 1.008 og et højdepunkt på $ 1.011, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. HBDs højeste pris nogensinde er $ 3.97, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.424305.

Når det gælder kortsigtet performance, HBD har ændret sig med -- i løbet af den sidste time, +0.29% i løbet af 24 timer og +6.40% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Hive Dollar (HBD) Markedsinformation

Markedsværdi $ 35.19M$ 35.19M $ 35.19M Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 35.19M$ 35.19M $ 35.19M Cirkulationsforsyning 34.79M 34.79M 34.79M Samlet Udbud 34,790,006.242 34,790,006.242 34,790,006.242

Den nuværende markedsværdi på Hive Dollar er $ 35.19M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af HBD er 34.79M, med et samlet udbud på 34790006.242. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 35.19M.