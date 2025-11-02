UdvekslingDEX+
Blue Chip Blitz
Den direkte HERMES pris i dag er 0.04082916 USD. Følg med i realtid HERMES til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk HERMES prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om HERMES

HERMES Prisinfo

Hvad er HERMES

HERMES Officiel hjemmeside

HERMES Tokenomics

HERMES Prisprognose

HERMES Logo

HERMES Pris (HERMES)

Ikke noteret

1 HERMES til USD direkte pris:

$0.04082916
+53.10%1D
mexc
Disse token-data stammer fra tredjeparter. MEXC fungerer udelukkende som en informationsaggregator. Udforsk andre noterede tokens på MEXC Spot markedet!
USD
HERMES (HERMES) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 07:48:15 (UTC+8)

HERMES (HERMES) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0.02580078
24H lav
$ 0.04229969
24H høj

$ 0.02580078
$ 0.04229969
$ 0.18065
$ 0.01960026
-2.86%

+53.16%

+42.29%

+42.29%

HERMES (HERMES) realtidsprisen er $0.04082916. I løbet af de sidste 24 timer har HERMES handlet mellem et lavpunkt på $ 0.02580078 og et højdepunkt på $ 0.04229969, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. HERMESs højeste pris nogensinde er $ 0.18065, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.01960026.

Når det gælder kortsigtet performance, HERMES har ændret sig med -2.86% i løbet af den sidste time, +53.16% i løbet af 24 timer og +42.29% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

HERMES (HERMES) Markedsinformation

$ 785.19K
--
$ 785.19K
19.23M
19,231,371.54556538
Den nuværende markedsværdi på HERMES er $ 785.19K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af HERMES er 19.23M, med et samlet udbud på 19231371.54556538. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 785.19K.

HERMES (HERMES) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af HERMES til USD $ +0.01417114.
I de sidste 30 dage var prisændringen af HERMES til USD $ -0.0065301668.
I de sidste 60 dage var prisændringen af HERMES til USD $ -0.0270104205.
I de sidste 90 dage var prisændringen af HERMES til USD $ 0.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ +0.01417114+53.16%
30 dage$ -0.0065301668-15.99%
60 dage$ -0.0270104205-66.15%
90 dage$ 0--

Hvad er HERMES (HERMES)

Hermes is an AI agent powered by Bittensor, designed to transform decentralized weather intelligence into actionable commodity trade signals. Built on Subnet 18 (“Zeus”), Hermes processes high-frequency forecasts of temperature, precipitation, and wind, then translates them into market-ready insights. The agent’s primary function is to anticipate volatility in weather-sensitive commodities such as corn, wheat, cocoa, coffee, sugar, natural gas, and electricity.

Rather than presenting raw data, Hermes delivers narrative-driven intelligence tailored for traders, DAOs, protocols, and autonomous agents. By bridging decentralized forecasting outputs with trading context, Hermes reduces complexity and provides signal before market consensus forms. This enables participants to act on real-world volatility faster and with greater clarity than through traditional forecasting systems.

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

HERMES (HERMES) Ressource

Officiel hjemmeside

HERMES Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil HERMES (HERMES) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine HERMES (HERMES) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for HERMES.

Tjek HERMES prisprediktion nu!

HERMES til lokale valutaer

HERMES (HERMES) Tokenomics

At forstå tokenomics for HERMES (HERMES) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om HERMES Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om HERMES (HERMES)

Hvor meget er HERMES (HERMES) værd i dag?
Den direkte HERMES pris i USD er 0.04082916 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle HERMES til USD pris?
Den aktuelle pris på HERMEStil USD er $ 0.04082916. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af HERMES?
Markedsværdien for HERMES er $ 785.19K USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af HERMES?
Den cirkulerende forsyning af HERMES er 19.23M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på HERMES?
HERMES opnåede en ATH-pris på 0.18065 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på HERMES?
HERMES så en ATL-pris på 0.01960026 USD.
Hvad er handelsvolumen for HERMES?
Direkte 24-timers handelsvolumen for HERMES er -- USD.
Bliver HERMES højere i år?
HERMES kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se HERMES prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 07:48:15 (UTC+8)

HERMES (HERMES) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

