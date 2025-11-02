HERMES (HERMES) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.02580078 $ 0.02580078 $ 0.02580078 24H lav $ 0.04229969 $ 0.04229969 $ 0.04229969 24H høj 24H lav $ 0.02580078$ 0.02580078 $ 0.02580078 24H høj $ 0.04229969$ 0.04229969 $ 0.04229969 All Time High $ 0.18065$ 0.18065 $ 0.18065 Laveste pris $ 0.01960026$ 0.01960026 $ 0.01960026 Prisændring (1H) -2.86% Prisændring (1D) +53.16% Prisændring (7D) +42.29% Prisændring (7D) +42.29%

HERMES (HERMES) realtidsprisen er $0.04082916. I løbet af de sidste 24 timer har HERMES handlet mellem et lavpunkt på $ 0.02580078 og et højdepunkt på $ 0.04229969, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. HERMESs højeste pris nogensinde er $ 0.18065, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.01960026.

Når det gælder kortsigtet performance, HERMES har ændret sig med -2.86% i løbet af den sidste time, +53.16% i løbet af 24 timer og +42.29% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

HERMES (HERMES) Markedsinformation

Markedsværdi $ 785.19K$ 785.19K $ 785.19K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 785.19K$ 785.19K $ 785.19K Cirkulationsforsyning 19.23M 19.23M 19.23M Samlet Udbud 19,231,371.54556538 19,231,371.54556538 19,231,371.54556538

Den nuværende markedsværdi på HERMES er $ 785.19K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af HERMES er 19.23M, med et samlet udbud på 19231371.54556538. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 785.19K.